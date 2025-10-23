Supermercado de Fortaleza é interditado por infestação de roedores e sujeira

O supermercado Frangolândia do bairro Maraponga, em Fortaleza, foi interditado na última terça-feira (21) por infestação de roedores e falta de condições sanitárias. O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), do Ministério Público do Ceará, que realizou a interdição, ainda constatou que o local tinha certificado do Corpo de Bombeiros vencido.

O Diário do Nordeste buscou contato com o supermercado, mas não teve sucesso. Caso haja posicionamento, este conteúdo será atualizado.

Na fiscalização do Decon, ocorrida após denúncia anônima, o órgão encontrou fezes de roedores em diversos locais do depósito onde ficam itens como alimentos. Embalagens de arroz, macarrão e massa de milho estavam roídas, e outras estavam avariadas, furadas ou rasgadas.

"Assim como embalagens de arroz, macarrão e massa de milho roídas. No entorno do supermercado, que fica na avenida Godofredo Maciel, há terrenos sem qualquer tipo de ocupação e com vegetação, o que propicia o desenvolvimento de roedores nas imediações", informou o MPCE.

Veja também Ceará Motociclista de app transporta passageiro em triciclo elétrico e sem capacete em Fortaleza Negócios CNH sem autoescola: donos e instrutores protestam contra proposta em Fortaleza

Violações ao Código do Consumidor

Foram constatadas violações graves ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). Pelo menos quatro artigos foram violados, segundo o Decon fiscalizou. O Frangolândia tem 20 dias, a partir do dia da interdição (21/10), para apresentar defesa e também comprovar que adotou medidas para sanar os problemas.

"O Decon segue vigilante em coibir práticas abusivas na proteção e defesa do consumidor, evitando assim a venda de produtos impróprios ao consumo", pontuou o coordenador de Fiscalização do órgão, Adna Fontenele.