Startup Weekend: 1ª edição especial fomenta empreendedorismo na prática no Cumbuco

Uma jornada presencial voltada para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras, novas ideias e inovação. É essa a síntese da 1ª edição especial do Startup Weekend Cumbuco, previsto para acontecer nos próximos dias 29, 30 e 31 de outubro, no Hub Cumbuco, polo de inovação social do movimento Winds For Future.

O evento vai reunir inventores, inovadores e desenvolvedores do município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), oferecendo-lhes a oportunidade de experimentar o empreendedorismo na prática e de validar uma ideia de negócio em 54 horas, ao longo dos três dias. E, quem sabe, até conseguir desenvolver a própria startup, com o apoio de mentores.

Negócios alinhados à sustentabilidade

Com o tema “Praias Inteligentes”, a edição visa a criação de negócios alinhados ao desenvolvimento sustentável nos eixos ambiental, econômico e social.

"Entendemos que essa edição será o ponto de partida para conectar o ecossistema litorâneo empreendedor que encontra-se no Cumbuco, pensando em soluções voltadas ao dia a dia e as necessidades do litoral, englobando turismo, cultura, infraestrutura, desenvolvimento econômico e meio ambiente, tudo de maneira circular, fluida e alinhada”, avalia a líder da organização do 1º Startup Weekend Cumbuco, Nathália Bayer.

Inscrições

O Startup Weekend é um programa sem fins lucrativos, organizado mundialmente por voluntários de comunidades de startups.

Interessados em participar do evento podem atuar em diversas áreas como Negócios, Design e Desenvolvimento de softwares. As inscrições podem ser feitas no site.

A diretora de desenvolvimento sustentável do Winds for Future, Deborah Lilienfeld, reforça a importância da participação de moradores do Cumbuco e dos arredores, tendo em vista o fortalecimento da prática empreendedora, a mentalidade de inovação e o anseio de mudança do ecossistema da região.

”Estamos ansiosos por bater nossa meta de que 90% dos participantes sejam da comunidade do Cumbuco, Tabuba, Icaraí e Iparana", projeta Lilienfeld.

A edição especial do Startup Weekend é promovida pela Techstars, plataforma global de investimento e inovação, e pelo Distrito For Startups, plataforma de inovação para grandes empresas, em parceria com o Hub Cumbuco, Winds For Future e a Prefeitura de Caucaia.

Programação prévia

Para incentivar e preparar os moradores para a jornada de empreendedorismo, haverá uma programação prévia do Startup Weekend Cumbuco, com lives no Instagram durante todo o mês de outubro. Nas transmissões, especialistas de mercado abordam sobre a diferentes vertentes que envolvem o tema "Praias Inteligentes". Assim, os participantes podem planejar previamente qual situação querem desenvolver durante o fim de semana do evento.