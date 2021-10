Setor de turismo abre ao menos 700 vagas no Ceará; veja oportunidades

"A Duro Beach trabalha com plano de cargos e carreiras. Então, se você faz um curso de idiomas e mostra a sua certificação, eles te bonificam com isso, mostra que você está interessada em tentar evoluir", exemplifica.

Satisfeita com o trabalho, ela tem expectativas positivas para o futuro e pretende evoluir na empresa com especializações.

"Eu me sinto bem, a equipe trabalha bem unida, eu gosto muito de todos. A equipe do restaurante é muito unida, a gente precisa trabalhar com pessoas assim, sem sobrecarregar ninguém, mas sempre trabalhando para dar tudo certo", diz.

A profissional trabalhava em um restaurante na Tabuba, mas acabou saindo do quadro de funcionários após o lockdown neste ano. Ela havia conseguido um outro emprego em uma casa de empanadas, mas abraçou a oportunidade de voltar a trabalhar na área do turismo, onde já havia atuado.

A recepcionista Carla Bastos, de 33 anos, foi uma das novas contratadas pela Duro Beach nessa temporada. A funcionária já havia atuado na mesma empresa há cerca de 7 anos e desde agosto cumpre um contrato de treinamento, com perspectivas de efetivação no futuro.

O período de novos contratos de trabalho também já iniciou no Duro Beach Hotel, localizado na Praia de Cumbuco, segundo a supervisora operacional do estabelecimento, Rafaela Bezerra. "Contratamos bastante garçom. No total, foram cerca de 9 a 10 novos funcionários para o período", afirma.

Fátima Queiroz esclarece ainda que o setor vai empregar conforme a demanda , mas que as expectativas são positivas para os próximos meses. "Com o réveillon confirmado e as barracas podendo fazer festas, com certeza teremos que recompor nosso quadro de funcionários", explica.

"Vamos começar a contratar. Até o presente momento, não contratamos nada expressivo, mas em novembro serão 400 vagas, em média. As principais serão para garçom, auxiliar de garçom, cozinheiro, chefe de cozinha, barman, e principalmente pessoas para o atendimento. Já fizemos algumas contratações e estamos em movimento crescente"

É o caso das barracas de praia que estimam realizar cerca de 400 novas contratações no período de alta estação. A presidente da Associação dos Empresários da Praia do Futuro (AEPFuturo), Fátima Queiroz, afirma que as vagas para atendimento ao público serão em maior número.

Segundo levantamento realizado pelo Diário do Nordeste, há pelo menos 700 vagas disponíveis em barracas de praia, hotéis, pousadas, restaurantes, entre outros segmentos ligados ao turismo.

O reaquecimento do turismo cearense levou empresas do setor a contratarem rapidamente para recompor os quadros . Colaboradores dispensados no ano passado foram convocados, e há ainda contratações temporárias.

Já o Beach Park está com cerca de 270 vagas abertas de emprego temporário para o período de alta estação, que compreende os meses de dezembro a fevereiro.

As funções com vagas disponíveis são de:

Auxiliar de serviços gerais;

Auxiliar de cozinha;

Camareiro(a);

Estoquista;

Instrutor(a) de brinquedos;

Atendente de A&B;

Commis;

Garçom;

Recepcionista;

Recreador(a);

Vendedor(a);

Promotor(a) de Marketing;

Consultor(a) de Turismo.

As seleções para o preenchimento das vagas já iniciaram e os interessados deverão enviar seu currículo até o dia 10 de novembro para o e-mail vagas@beachpark.com.br.

Vale lembrar que é necessário informar o cargo de interesse no assunto. Além disso, é desejável que os candidatos residam no entorno do Beach Park, como Porto das Dunas, Aquiraz, Eusébio e no bairro Messejana, em Fortaleza.

Apesar de serem vagas temporárias, o Beach Park informa que a dedicação do funcionário pode ser recompensada com uma contratação fixa.

O Beach Park tem expectativas positivas para 2022 com o lançamento de uma nova atração que deve incrementar em 20% o número de visitantes. O parque aquático teve dois anos atípicos, fechando as portas por 5 meses em 2020 e por 4 meses neste ano devido à pandemia.

Legenda: O Beach Park tem expectativas positivas para 2022 com o lançamento de uma nova atração Foto: Divulgação

Contratação nos hotéis e pousadas

Hotéis e pousadas também começam a recompor as equipes. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará (ABIH-CE), Régis Medeiros, estima que o retorno será rápido devido à flexibilização com a retomada dos eventos no Ceará.

"Houve muitas demissões nos hotéis, mas estamos voltando rapidamente com o pessoal, assim como no setor de eventos, já que estão voltando com tudo", explica.

Quanto às vagas, Régis Medeiros diz que as camareiras são as profissionais mais requisitadas no momento.

Régis Medeiros Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará (ABIH-CE) "Estamos com a recontratação de pessoas, em especial camareiras. A seleção ainda está acontecendo mediante indicação dos funcionários. O aumento no número de postos de trabalho é nítido e a tendência é aumentar com a proximidade das férias"

Já a presidente da Associação dos Meios de Hospedagem e Turismo (AMHT), Vera Lucia, afirma que a expectativa é ter o quadro de atendentes, garçons e camareiras equivalente ao de 2019, até o final de dezembro.

Vera Lucia Presidente da Associação dos Meios de Hospedagem e Turismo (AMHT) "Com o mercado aquecendo, estamos sentindo a necessidade de contratar. Estamos muito animados pelos resultados dos últimos dois meses. Esse ano as contratações devem ser bem mais promissoras do que o ano passado"

Vera Lucia também explica que não é possível precisar quantas vagas ainda serão disponibilizadas, mas estarão "acompanhando o movimento do mercado com base nos protocolos de segurança".

Legenda: Os hotéis de pequeno e grande porte, além das pousadas, também estão começando a recompor as equipes Foto: Thiago Gadelha

Oportunidades em hotéis

A rede portuguesa Vila Galé, com atuação em Fortaleza e em Caucaia (Praia do Cumbuco), está contratando trabalhadores para atuação em pelo menos 10 funções.

As vagas são para:

recepcionista

supervisor de alimentos e bebidas

analista de suporte

assistente fiscal, governante (a)

sushiman

confeiteiro (a)

jardineiro

técnico em manutenção

monitor (a) de lazer

estagiário de TI

Além disso, há ainda vagas para Pessoas com Deficiência (PCDs). Para se candidatar, é preciso acessar o site da empresa.

O Hotel Sonata de Iracema, localizado na Praia de Iracema, na Capital, está com seleção aberta para vagas permanentes, oportunidades que devem repor parte dos empregos fechados durante a segunda onda da pandemia.

Cerca de dez colaboradores já foram recrutados, restando ainda outras cinco vagas para:

Camareira

Recepcionista

Serviços gerais.



Os interessados podem enviar currículo para o site do empreendimento. Profissionais que já foram funcionários da empresa têm prioridade.

O Hotel Gran Marquise está com duas oportunidades permanentes disponíveis, ambas para camareira. Para se candidatar, os interessados devem enviar currículo para curriculos@granmarquise.com.br

Expectativas para 2022

Mesmo com o alto número de vagas, a retomada do turismo é considerada tímida pelo presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel), Taiene Righetto.

Segundo ele, com as novas flexibilizações, os empreendedores estão dispostos a recontratar devido às expectativas de réveillon e férias.

Taiene Righetto Presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel) "As contratações estão começando agora, mas de forma tímida. Os empreendedores estão começando a ficar mais confiantes de que não teremos retrocesso e de que vão poder funcionar o mais normal possível até o final do ano, então a tendência é reiniciar as contratações"

Taiene Righetto comentou ainda sobre o alto número de demissões no setor devido à pandemia de Covid-19, o que levou ao fechamento de cerca de 50 mil postos de trabalho.

"Perdemos cerca de 50 mil [postos de trabalho] e conseguimos, até agora, contratar até 2 mil novos postos, estamos tentando recuperar, mas a recuperação mesmo será em 2022", declara.