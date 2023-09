Sem uso de frituras, marca cearense foca em alimentação saudável para empresas

Com 26 anos de atuação no segmento de refeições coletivas em empresas, a marca cearense Nutrinor acumula experiência para levar uma alimentação saudável e eficiente para os clientes. De acordo com Oscar da Fonte, CEO da empresa, a marca é líder de mercado no Ceará, com 50 restaurantes e fornecendo 60 mil refeições por mês, acumulando mais de 900 toneladas de alimentos.

Um dos pilares da marca é a alimentação saudável. Recentemente, foram feitos novos investimentos em equipamentos que garantem cada vez mais segurança e produtividade nos restaurantes, como forno combinado, estação de higienização de hortifruti por ozônio, que garante mais qualidade aos vegetais, folhosos e frutas, e frigideiras inteligentes que não precisam de óleo para cocção.

“A Nutrinor se destaca pela inovação em tecnologia, que gera um ambiente melhor de trabalho para nossas pessoas, eleva o padrão e qualidade dos alimentos e tem nos ajudado a reduzir de forma considerável resíduos orgânicos em nossas unidades”, pontua Oscar da Fonte.

A empresa também foca em ações de sustentabilidade, como a implantação de hortas orgânicas feitas a partir da compostagem de resíduos orgânicos gerados pelos restaurantes, além de copos de policarbonato e papel no lugar dos de plástico.

Crescimento nacional

Em nível nacional, a Nutrinor atua em mais de 30 cidades, divididas em oito estados. Segundo Oscar, a meta para 2024 é inserir mais 24 restaurantes na operação, o que resultaria num aumento de 45% de receita. Somente em 2023, até o momento, 15 unidades já foram inauguradas.

Empresas interessadas nos serviços da Nutrinor podem entrar em contato pelo site oficial ou pelo perfil no Instagram (@nutrinor_restaurantes). A partir desse primeiro momento, são feitas visitas às instalações da empresa, onde será montado um projeto customizado que atenda a necessidade de cada cliente.

Toda a infraestrutura da cozinha, com equipamentos, insumos e mão de obra fica a cargo da Nutrinor. A marca não trabalha com entrega de refeições, sendo todas feitas in loco. O foco de clientes da empresa são negócios com mais de 200 funcionários.

Para a elaboração de cada cardápio, há um setor dedicado da Nutrinor que realiza essa função junto aos clientes. “Temos um setor de PCP que estuda e monta os cardápios de forma inteligente e variada, sempre buscando produtos mais saudáveis”, explica o CEO.

Serviço

Portal oficial: www.nutrinor.com.br

Instagram: @nutrinor_restaurantes

Endereço: Av. Dom Luís, 500 – Aldeota, Fortaleza – CE, 60160-230

18º Andar, Sala 1802

Telefone: (85) 3033 1400