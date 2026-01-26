Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Segurança eletrônica: projetos customizados trazem melhores resultados aos clientes

Com vasta experiência no mercado, a Seguro atua em segmentos como vigilância patrimonial, tecnologia, portaria, zeladoria e outros.

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Negócios
Segurança eletrônica: projetos customizados trazem melhores resultados aos clientes
Legenda: A Seguro realiza um levantamento completo das necessidades específicas de cada cliente.
Foto: Divulgação

No campo da segurança patrimonial, o desenvolvimento de projetos que se adequem às necessidades específicas de cada cliente é fundamental para resolver problemas específicos e garantir a segurança das pessoas e dos bens.

De acordo com Thales Varela, CEO da Seguro, empresa com tradição no mercado, empreendimentos como indústrias, empresas, shoppings e condomínios necessitam de proteção feita a partir de um projeto que una segurança patrimonial, eletrônica e controle de acesso.

“Cada empreendimento tem uma dinâmica própria. Quando o projeto é feito sob medida, conseguimos alinhar o que o cliente precisa com a nossa experiência prática. Isso garante que cada ponto instalado faça sentido e gere resultado real”, detalha o CEO.

O portal da empresa reúne todos os serviços oferecidos, com contato para a solicitação de orçamento para cada caso.

Como é feito um projeto de segurança personalizado?

A partir de uma visita técnica e um diagnóstico do empreendimento, a equipe da Seguro coleta dados de rotina, históricos e riscos do local. Em seguida, é desenvolvido um projeto customizado, que apresenta como cada elemento de segurança irá funcionar de forma integrada.

A empresa conta com profissionais capacitados para projetar, implantar e manter a infraestrutura, com todos os equipamentos necessários.

A integração, explica o CEO, traz mais clareza, melhora a comunicação entre os agentes e reduz falhas operacionais, por conta de como todos os sistemas conversam entre si.

“A Seguro tem avançado na integração de sistemas, no uso de inteligência aplicada ao monitoramento e na qualificação dos projetos. O foco tem sido tornar a segurança mais inteligente, mais simples de gerir e mais alinhada à realidade de grandes empreendimentos.”

Além do Ceará, a empresa está presente no Rio Grande do Norte, Maranhão, Paraíba, Piauí, Alagoas e Sergipe.

Serviços para além da segurança

Como diferencial, a Seguro aposta na oferta de uma série de serviços para os clientes. Iniciativas como vigilância patrimonial, portaria, recepção, zeladoria, jardinagem, capatazia, bombeiro civil, entre outros, estão disponíveis para contratação.

“Isso permite uma visão completa da segurança e da rotina do empreendimento, tudo com um único parceiro”, encerra Thales.

Serviço

Telefone: 0800 123 2423
Site: www.seguro.srv.br
Instagram: @seguroseguranca
LinkedIn: Seguro Segurança
E-mail: comercial@seguro.srv.br

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Coco Bambu Sul inicia modernização com novo quadro societário
Negócios

Coco Bambu Sul inicia modernização com novo quadro societário

Com investimento superior a R$ 1 milhão, o restaurante anuncia renovações no espaço com foco na experiência do cliente.

Agência de Conteúdo DN
Há 51 minutos
Segurança eletrônica: projetos customizados trazem melhores resultados aos clientes
Negócios

Segurança eletrônica: projetos customizados trazem melhores resultados aos clientes

Com vasta experiência no mercado, a Seguro atua em segmentos como vigilância patrimonial, tecnologia, portaria, zeladoria e outros.

Agência de Conteúdo DN
Há 51 minutos
Imagem área de projeto do Polo Empresarial de Itapipoca, no Ceará, com demarcação de lotes e projeção da estrutura de administração do local.
Negócios

Cidade do litoral cearense negocia data center em novo polo empresarial

Projeto multimodal de grande porte conta com aproximadamente 127 hectares

Paloma Vargas
Há 1 hora
Egídio Serpa

Um livro com lições para manter vivas as empresas

“Caminhos para Longevidade Empresarial”, escrito por Décio Barreto Júnior e Valdemar Barros Filho, é um roteiro para ser seguido por quem quer empreender. E por quem já é empreendedor

Egídio Serpa
26 de Janeiro de 2026
O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 5.
Negócios

Duas apostas do Ceará acertam a quina da Mega-sena e levam mais de R$ 20 mil cada

Apostas simples foram feitas em casas lotéricas cearenses.

Redação
25 de Janeiro de 2026
Imagem aérea mostra o complexo Log Fortaleza III, um condomínio logístico.
Negócios

Centros logísticos do Ceará concentram 6 grandes empresas e têm melhor ano desde 2019

Expansão do estoque, consumo aquecido e baixa disponibilidade impulsionaram o setor no Estado.

Gabriela Custódio
25 de Janeiro de 2026
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1230 de hoje 24/01; prêmio é de R$ 2 milhões

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
24 de Janeiro de 2026
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6036, deste sábado (24/01); prêmio é de R$ 1,3 milhão

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h

A. Seraphim
24 de Janeiro de 2026
Negócios

Resultado da Timemania 2347 de hoje, 24/01; prêmio é de R$ 3,6 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
24 de Janeiro de 2026
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1168 de hoje, 24/01; prêmio é de R$ 150 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
24 de Janeiro de 2026
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6936, deste sábado (24/01); prêmio é de R$ 9,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
24 de Janeiro de 2026
Bilhete da Mega-Sena sobre balcão com caneta em cima
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2964 deste sábado (24/01); prêmio é de R$ 63,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
24 de Janeiro de 2026
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3596, deste sábado (24/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
24 de Janeiro de 2026
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 323 de hoje 24/01; prêmio é de R$ 18,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
24 de Janeiro de 2026
Grupo de pessoas formando fila do lado de fora de um prédio comercial com fachada de vidro; a entrada está aberta e há movimentação intensa, com homens e mulheres aguardando atendimento ou acesso ao local.
Papo Carreira

CNU 2025: resultado preliminar da prova discursiva está disponível

Candidatos insatisfeitos ainda podem apresentar recursos às notas preliminares.

Redação
24 de Janeiro de 2026
Foto que contém plantação de algodão no Ceará.
Negócios

Novo ciclo do algodão vai impactar 18 cidades do Ceará e gerar 15 mil empregos; veja municípios

Produto já foi a principal fronteira agrícola do Estado no passado.

Luciano Rodrigues
24 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Arrecadação sobe, mas a despesa sobe muito mais. Eis o problema.

Resultado: explodem a dívida e seus juros. Em 2027, a conta da irresponsabilidade fiscal chegará.

Egídio Serpa
24 de Janeiro de 2026
Pessoa preenchendo gabarito de prova com caneta preta usada para matéria sobre lista de aprovados do vestibular da Fuvest.
Papo Carreira

Veja lista de aprovados no Vestibular da Fuvest 2026

No total, a instituição oferece 8.147 vagas.

Redação
23 de Janeiro de 2026
Foto oficial de Daniel Vorcaro usada em matéria sobre fatura de cartão milionária.
Negócios

Fatura do cartão de crédito de Daniel Vorcaro chegou a R$ 2,4 milhões e está sob investigação

Gastos do banqueiro explodiram e ligaram alerta entre os responsáveis pelo caso do Banco Master.

Redação
23 de Janeiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2879 – Sorteio de sexta-feira, 23/01; Prêmio de R$ 5,3 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2879 – Sorteio de sexta-feira, 23/01; Prêmio de R$ 5,3 milhões

Apostas para a Lotomania 2879 nessa sexta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
23 de Janeiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 802 - Sorteio de sexta-feira, 23/01; Prêmio de R$ 1,2 milhão
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 802 - Sorteio de sexta-feira, 23/01; Prêmio de R$ 1,2 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 802 em 23/01 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
23 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2916 de hoje, sexta-feira, 23/01; prêmio é de R$ 10,2 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2916 de hoje, sexta-feira, 23/01; prêmio é de R$ 10,2 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2916 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 10,2 milhões.

A. Seraphim
23 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3595, desta sexta-feira (23/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3595, desta sexta-feira (23/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
23 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6935, desta sexta-feira (23/01); prêmio é de R$ 8,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6935, desta sexta-feira (23/01); prêmio é de R$ 8,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
23 de Janeiro de 2026
Fachada de uma das unidade do Nubank.
Negócios

Nubank nega falência após rumores nas redes sociais

Banco possui canais para desmentir fake news.

Redação
23 de Janeiro de 2026
Amilcar Silveira
Victor Ximenes

Agro do Ceará entrega pacote de propostas para Assembleia Legislativa

Uma das propostas pedirá indenização automática a consumidores rurais por interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Victor Ximenes
23 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Elon Musk falou hoje em Davos: “A IA será mais inteligente do que o homem”

Ele mostrou como será o futuro a partir deste ano de 2026, tudo por causa da Inteligência Artificial. Os robôs cuidarão dos doentes e dos idosos

Egídio Serpa
23 de Janeiro de 2026
moura dubeux
Victor Ximenes

Moura Dubeux levanta R$ 482 milhões em oferta de ações

Companhia fixa preço por ação em R$ 25; capital social passa de R$ 1,8 bi

Victor Ximenes
23 de Janeiro de 2026
Pessoa contando dinheiro, em notas de R$ 100.
Negócios

BBB 26: Como investir o prêmio de R$ 5,44 milhões e quais erros evitar ao gastar o dinheiro?

Especialistas apontam caminhos para investir o prêmio, diversificar aplicações e evitar erros comuns.

Gabriela Custódio
23 de Janeiro de 2026
Fachada com letreiro da UECE.
Papo Carreira

Uece divulga datas dos vestibulares 2026.2 e 2027.1

Organização detalhou períodos de isenção, inscrições e provas.

Redação
23 de Janeiro de 2026