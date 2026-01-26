Segurança eletrônica: projetos customizados trazem melhores resultados aos clientes

No campo da segurança patrimonial, o desenvolvimento de projetos que se adequem às necessidades específicas de cada cliente é fundamental para resolver problemas específicos e garantir a segurança das pessoas e dos bens.

De acordo com Thales Varela, CEO da Seguro, empresa com tradição no mercado, empreendimentos como indústrias, empresas, shoppings e condomínios necessitam de proteção feita a partir de um projeto que una segurança patrimonial, eletrônica e controle de acesso.

“Cada empreendimento tem uma dinâmica própria. Quando o projeto é feito sob medida, conseguimos alinhar o que o cliente precisa com a nossa experiência prática. Isso garante que cada ponto instalado faça sentido e gere resultado real”, detalha o CEO.

O portal da empresa reúne todos os serviços oferecidos, com contato para a solicitação de orçamento para cada caso.

Como é feito um projeto de segurança personalizado?

A partir de uma visita técnica e um diagnóstico do empreendimento, a equipe da Seguro coleta dados de rotina, históricos e riscos do local. Em seguida, é desenvolvido um projeto customizado, que apresenta como cada elemento de segurança irá funcionar de forma integrada.

A empresa conta com profissionais capacitados para projetar, implantar e manter a infraestrutura, com todos os equipamentos necessários.

A integração, explica o CEO, traz mais clareza, melhora a comunicação entre os agentes e reduz falhas operacionais, por conta de como todos os sistemas conversam entre si.

“A Seguro tem avançado na integração de sistemas, no uso de inteligência aplicada ao monitoramento e na qualificação dos projetos. O foco tem sido tornar a segurança mais inteligente, mais simples de gerir e mais alinhada à realidade de grandes empreendimentos.”

Além do Ceará, a empresa está presente no Rio Grande do Norte, Maranhão, Paraíba, Piauí, Alagoas e Sergipe.

Serviços para além da segurança

Como diferencial, a Seguro aposta na oferta de uma série de serviços para os clientes. Iniciativas como vigilância patrimonial, portaria, recepção, zeladoria, jardinagem, capatazia, bombeiro civil, entre outros, estão disponíveis para contratação.

“Isso permite uma visão completa da segurança e da rotina do empreendimento, tudo com um único parceiro”, encerra Thales.

Serviço

Telefone: 0800 123 2423

Site: www.seguro.srv.br

Instagram: @seguroseguranca

LinkedIn: Seguro Segurança

E-mail: comercial@seguro.srv.br