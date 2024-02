São Luiz vai abrir mais duas lojas na Grande Fortaleza e gerar 200 empregos; saiba onde

O Grupo São Luiz vai abrir duas novas unidades na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) em 2024. Os estabelecimentos ficarão localizados onde atualmente funcionam dois supermercados da bandeira Brasileiro: um na avenida Abolição, no bairro Meireles, na capital cearense, e outro no Centro de Maracanaú. Cada loja deve gerar cerca de 100 empregos diretos, totalizando 200 novos postos de trabalho.

As informações foram reveladas em entrevista do diretor-presidente do São Luiz, Severino Ramalho Neto, ao Diário do Nordeste. As duas novas lojas fazem parte do plano de expansão das bandeiras do grupo, principalmente da marca Mercadão, que o gestor afirma ser "concorrente direto do atacarejo".

"Ele nasce dessa origem e vem em um processo acelerado de desenvolvimento. É um produto inovador, tem muita adequação a ser feita, a começar pela triplicação do CD [centro de distribuição] para poder absorver o volume de mercadoria que o Mercadão tem. É uma bandeira que devagarzinho está entrando na mente do consumidor e está sendo bem representativa para a gente", declara.

A bandeira Mercadão deve ganhar cinco novas lojas no Ceará:

Fortaleza: Castelão, Av. Rui Barbosa e Mondubim;

Castelão, Av. Rui Barbosa e Mondubim; Região Metropolitana: Caucaia (entre o fim de 2024 e o começo de 2025) e Maracanaú (onde funciona atualmente o supermercado Brasileiro);

Caucaia (entre o fim de 2024 e o começo de 2025) e Maracanaú (onde funciona atualmente o supermercado Brasileiro); Interior: Juazeiro do Norte.

A unidade do Mercadão na Avenida Rui Barbosa ficará localizada onde anteriormente funcionava uma unidade do Colégio Equipe, no cruzamento com a Rua Rocha Lima. A expectativa é de que a inauguração aconteça ainda em 2024.

Origem do Mercadão

A primeira incursão do Mercadão começou no Crato, e chegou a Fortaleza primeiro como loja de shopping, localizada no RioMar Kennedy. Atualmente, são quatro unidades da bandeira no Ceará, e a previsão é de chegar a dez ainda em 2024.

"É um modelo novo que a gente conceitua como uma loja de desconto, e está entrando bem no gosto do cearense. Resolvemos trazer isso para cá quando entramos no shopping RioMar Kennedy. Fizemos o teste em uma área que a gente não tinha nada no mercado, e a aceitação foi gigantesca. Isso nos encorajou a pensar nesse modelo de expansão", explica Ramalho Neto.

O diretor-presidente do grupo destaca ainda a triplicação do Centro de Distribuição do São Luiz, localizado às margens da BR-116, próximo ao 4º Anel Viário. Gradualmente, o local começa a funcionar com maior capacidade, sobretudo com o desenvolvimento da marca Mercadão: "Estamos super confiantes com a aceitação do público com esse modelo novo, inédito no país, e que tem conversado muito com os cearenses".

Mercadinhos e Mini

As outras duas bandeiras do grupo são definidas por Ramalho Neto como a "origem tradicional" do São Luiz. Embora o momento seja de expansão da marca Mercadão, os Mercadinhos continuam consolidados no mercado cearense, sendo responsáveis por 18 das 24 lojas da empresa.

"O mercadinho já vem com mais anos sendo formatado, é o pai de todas as outras ações. Já está bem consolidado. Quando a gente abre uma loja no mercadinho, o cliente sabe exatamente que vai receber produtos de excelente qualidade, variedade e bom atendimento. Essa é a proposta do mercadinho que é bem aceita e que vai continuar a expandir", projeta.

De fato, as expansões também são previstas para a bandeira, mas em ritmo menor do que o Mercadão. Ao todo, estão previstas para 2024 a inauguração de quatro unidades do Mercadinhos São Luiz: Aquiraz (Porto das Dunas), Eusébio, Fortaleza (onde hoje funciona o supermercado Brasileiro da Av. Abolição) e Sobral.

Legenda: Embora em ritmo de crescimento menor do que o Mercadão, Mercadinhos São Luiz devem ganhar novas lojas Foto: Divulgação

Outra bandeira em desenvolvimento pelo grupo, ainda em fase experimental, é a do Mini Mercadinhos. Foi realizada a conversão na unidade localizada na Praia de Iracema, próxima à avenida Beira-Mar, em Fortaleza. Ramalho Neto classifica o local como "loja de conveniência", principalmente pela localização estratégica.

Severino Ramalho Neto Diretor-presidente do Grupo São Luiz É uma loja pequena que atende toda aquela região da Praia de Iracema e atende também todas as áreas festivas que acontecem por ali. Ela participa intensamente de todos esses movimentos festivos de Fortaleza, que comemora tudo na praia. A loja está preparada para atender boa parte desse público, e outras virão nesse sentido.

"Estamos voltando para nossa origem tradicional, e o mini está muito voltado para isso. É uma bandeira nossa em desenvolvimento. A gente gosta de trocar o pneu com o carro andando, mas ainda está em desenvolvimento. Temos sonhos de aumentar, e aumentar bem", finaliza o diretor-presidente.