Saiba o que muda no abono salarial PIS/Pasep nos próximos anos após aprovação do pacote de corte de gastos

Com a aprovação da proposta de emenda à Constituição (PEC) do corte de gastos pelo Senado, as regras para quem pode receber o abono salarial PIS/Pasep se tornarão mais rígidas. Atualmente, o benefício é pago para aqueles que recebem até dois salários mínimos por mês e quem, em média, trabalhou ao menos 30 dias no ano-base.

As mudanças, no entanto, não afetam o pagamento de 2025. Aqueles que trabalharam referente ao ano-base de 2023 irão receber um valor equivalente a R$ 2.604, pois o piso salarial na época era de R$ 1.320.

Já a partir de 2026, o cálculo será feito a partir dos mesmos R$ 2.604 do ano anterior, mas corrigidos pela inflação. Com isso, os trabalhadores que ganharam até dois salários mínimos por mês no ano-base 2024 receberão um valor menor.

A tendência é que o cálculo diminua cada vez mais até chegar a um salário mínimo e meio, o que, na previsão do Governo, deve ocorrer em 2035. Com isso, o abono atingirá menos trabalhadores porque o valor de acesso será menor.

Conforme a PEC, a mudança ocorre pois a concessão PIS/Pasep deixará de acompanhar o ganho real do salário mínimo acima da inflação. Atualmente, a correção anual é feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) mais o ganho real do Produto Interno Bruto (PIB).

Como consultar o abono salarial?

A consulta do abono salarial está disponível desde o último domingo (5). As informações estão disponíveis na Carteira de Trabalho Digital, no portal GOV.BR, na Central de Atendimento Alô Trabalho (telefone 158), com ligação gratuita das 7h às 22h, de segunda a sábado, exceto em feriados nacionais, e nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho.

Para consultar o Abono Salarial no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, o beneficiário deve atualizar o aplicativo, acessar a aba “Benefícios”, selecionar “Abono Salarial” e clicar em “Pagamentos” para verificar o valor, a data e o banco de recebimento.

Profissionais do setor privado aptos a receberem o PIS podem também verificar a situação do benefício nos aplicativos "Caixa Tem" e "Caixa Trabalhador".

