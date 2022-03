Saiba o que é UnionPay, bandeira de cartão de crédito chinesa adotada na Rússia

Após anúncio da Visa e Mastercard de suspender as operações na Rússia, o Banco Central do país informou, no domingo (6), que os principais bancos vão passar a emitir cartões com a bandeira chinesa UnionPay vinculados à rede russa Mir. As informações são do G1.

Com mais de 7 bilhões de cartões em circulação, a UnionPay é considerada a maior rede de cartões do mundo. Ela é a mais usada na China e é aceita internacionalmente, embora em menor escala.

A mudança para a UnionPay foi anunciada pelo maior banco da Rússia, o Sberbank, além do Alfa Bank e o Tinkoff.

O que é UnionPay?

A UnionPay é uma empresa financeira chinesa, criada em 2002, sediada em Xangai, que emite cartões de crédito aceitos em mais de 180 países. A empresa também oferece tecnologias para pagamentos online, pagamentos contactless (por aproximação) e serviços de cartão de débito, estes últimos majoritariamente para residentes na China.

Por que a mudança?

Nos próximos dias, todas as transações iniciadas com cartões Visa emitidos na Rússia não funcionarão mais fora do país e todos os cartões Visa emitidos no exterior não funcionarão dentro da Rússia. Já os cartões emitidos por bancos domésticos devem continuar a funcionar na Rússia até a sua data de vencimento.

Já a Mastercard explicou que os cartões emitidos por bancos russos não serão mais aceitos na sua rede e os emitidos por instituições financeiras de fora da Rússia não terão mais validade nos caixas eletrônicos nem no comércio russo.

O que deve mudar?

Os novos cartões emitidos pelos bancos da Rússia devem ter duas operadoras, Mir e UnionPay, Isso significa que eles devem continuar sendo aceitos na Rússia, no entanto, podem tornar mais difícil para os russos fazer compras em países onde o sistema é pouco conhecido.