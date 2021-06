Saiba como consultar e aumentar o score de crédito

Quando um consumidor solicita um cartão de crédito ou um pagamento por crediário, as empresas fazem a análise de crédito com um índice que calcula os riscos de o consumidor não pagar as contas em dia: o chamado score.

O score de crédito é um número que varia de 0 a 1000 e tem como base o histórico de pagamentos, número de dívidas, entre outros detalhes da vida financeira do consumidor

O índice é calculado por serviços de proteção do crédito (Serasa, SPC e Boa Vista) e pode ser melhorado para aumentar as chances de conseguir mais crédito e melhores taxas.

Como consultar o score online?

Serasa

Acesse o site do Serasa e clique em "consulte agora";

Se for o primeiro acesso, clique em "Cadastrar" e preencha o formulário com todas as informações;

Pronto! A pontuação aparecerá na tela.

SPC

Acesse o portal do consumidor do SPC;

Se for o primeiro acesso, clique em "Criar acesso" e preencha o formulário com todas as informações;

Pronto! A pontuação aparecerá na tela.

Boa Vista (SCPC)

Acesse o site da Boa Vista e clique em "Consulta de CPF";

Informe o CPF e preencha o formulário com todas as informações;

Pronto! A pontuação aparecerá na tela.

Como ele é calculado?

O cálculo do score é realizado de acordo com a metodologia de cada um dos serviços de proteção ao crédito para avaliar o comportamento do consumidor. Entre os principais indicadores, estão:

Histórico de pagamentos, com comportamento atual e dos últimos 5 anos;

Número de dívidas;

Data desde a última dívida;

Valor total pago nos cartões de crédito,

Busca de crédito no mercado;

Adimplência;

Idade;

Uso dos serviços financeiros, entre outros aspectos.

Cada fator tem um peso diferente no cálculo, sendo possível ter maior previsibilidade sobre a capacidade de pagamento de cada indivíduo.

Como aumentar o score de crédito?

Para ter um score de crédito alto, é preciso mudar o comportamento quanto à vida financeira e/ou fornecer mais informações aos birôs de crédito:

Pague faturas do cartão, contas básicas e outras despesas até o vencimento ou mesmo antes;

Renegocie as dívidas e consiga boas condições. Pague o acordo sempre em dia para limpar seu nome e subir a sua classificação;

Pague a fatura inteira do cartão de crédito, como forma de demonstrar a capacidade de se manter em dia;

Tenha contas no seu nome como comprovantes da sua capacidade de pagamento, desde que você quite tudo em dia.

Por que aumentar meu score de crédito?

Facilita a obtenção de crédito: Ter uma classificação alta não significa que você terá crédito liberado automaticamente, mas as empresas costumam dar preferências a quem apresenta resultados melhores.

Ter uma classificação alta não significa que você terá crédito liberado automaticamente, mas as empresas costumam dar preferências a quem apresenta resultados melhores. Gera condições diferenciadas: Com um bom score você pode garantir condições diferenciadas, podendo ser menores taxas de juros e os demais encargos

Com um bom score você pode garantir condições diferenciadas, podendo ser menores taxas de juros e os demais encargos Permite realizar melhorias: Será possível subir na classificação e ter a chance de conquistar crédito mais facilmente.