Serasa lança Score 2.0 em novo modelo de avaliação de crédito

O histórico de dívidas analisado pela Serasa deve ter menos peso na pontuação dos clientes a partir desta quarta-feira (26), com o lançamento de um novo modelo de avaliação de crédito.

Com o Serasa Score 2.0, a empresa diz calcular com peso maior os bons hábitos financeiros informados pelo Cadastro Positivo. Além disso, a nova metodologia é mais completa, já que inclui informações do SPC Brasil.

O modelo por score reúne uma pontuação de crédito que vai de 0 a 1000 e indica para o mercado quais são as chances de o consumidor pagar as contas em dia, com base no seu comportamento financeiro atual.

A nova metodologia estará disponível primeiro pelo aplicativo da Serasa, e o modelo poderá ser consultado nas próximas semanas. Segundo a empresa, o sistema traz ainda mais autonomia para os brasileiros, pois passa a disponibilizar o impacto que cada ação tem no cálculo da pontuação.

Dessa forma, destaca a Serasa, fica mais fácil realizar um planejamento financeiro mais assertivo avaliando como cada decisão irá impactar o Serasa Score. Mais informações sobre o método estão disponíveis no site da empresa.

