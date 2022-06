Ricardo Cavalcante recebe a maior comenda da Assembleia Legislativa do Ceará

O Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), Ricardo Cavalcante, recebeu, na noite desta terça-feira (14), a entrega da Medalha de Mérito Parlamentar Plenário 13 de Maio. A comenda, entregue em sessão solene, é a maior da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE).

Oferecida somente uma vez por ano, a comenda presta homenagens a cidadãos que prestaram comprovados e relevantes serviços à sociedade cearense.

A medalha foi concedida por deliberação da Mesa Diretora, a partir de proposta do deputado Marcos Sobreira (PDT)

A comenda faz referência a uma das datas mais importantes da história do Brasil, quando foi assinada a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888.