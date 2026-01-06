Resultado Dia de Sorte 1160 de hoje, 06/01; prêmio é de R$ 150 mil
Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte
No concurso 1160, o Dia de Sorte vai sortear um valor de R$ 150 mil. Se quiser acompanhar, o sorteio vai acontecer às 21h desta terça-feira pela Caixa Econômica Federal. A aposta mínima é no valor de R$ 2,00.
Resultado Dia de Sorte concurso 1160
Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.
Como jogar no Dia de Sorte?
Para participar, você precisa escolher de 7 a 15 números dentre os 31 que estão disponíveis, além de "1 Mês de Sorte". Assim, cada concurso sorteia sete números e um "Mês de Sorte". Você ainda tem a opção de escolher a Surpresinha (quando o sistema escolhe os números por você) e/ou a Teimosinha (quando você mantém o mesmo jogo por 3,6,9 ou 12 concursos consecutivos).
Quais são as probabilidades?
Segundo a Caixa, as chances de ganhar variam conforme o tipo de aposta. Confira as probabilidades:
Probabilidades de acertos
Aposta mínima: R$2,00 - 7 números
|Faixas de premiação
|7 acertos
|6 acertos
|5 acertos
|4 acertos
|Mês de Sorte
|7 (aposta simples)
|2.629.575
|15.652
|453
|37
|12
|8 (8 apostas)
|328.696
|4.083
|185
|21
|12
|9 (36 apostas)
|73.043
|1.422
|90
|13
|12
|10 (120 apostas)
|21.913
|596
|49
|9
|12
|11 (330 apostas)
|7.968
|284
|29
|6
|12
|12 (792 apostas)
|3.320
|149
|19
|5
|12
|13 (1.716 apostas)
|1.532
|85
|13
|4
|12
|14 (3.432 apostas)
|766
|51
|9
|3
|12
|15 (6.435 apostas)
|408
|32
|7
|3
|12
Como apostar pela Internet?
Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:
- Ser maior de 18 anos;
- Possuir um CPF;
- Ter um e-mail;
- Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.
Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir:
- Acesse o site:www.loteriasonline.caixa.gov.br
- Informe os seus dados pessoais;
- Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;
- Conclua o preenchimento.
Como acompanhar o concurso ao vivo?
Você pode conferir os sorteios ao vivo pelas redes sociais da CAIXA.
As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.