Rentabilidade do aluguel em Fortaleza é a mais baixa do Brasil dentre as capitais; veja ranking

Investir em aluguel residencial em Fortaleza pode ser uma dor de cabeça para os aplicadores. A rentabilidade da locação de casas e apartamentos para moradia foi de 4,55% ao ano em outubro, empatada com Curitiba, a mais baixa dentre todas as capitais do País.

Os dados do Índice FipeZap+, que mede o preço de locação residencial em 25 cidades do País, divulgados na segunda-feira (13). Fortaleza, que tem ainda o preço médio do aluguel para moradia mais barato do Brasil, acumula no ano a rentabilidade mais baixa dentre todas as 11 capitais pesquisadas, e no último mês, empatou com Curitiba.

Segundo o índice, rentabilidade pode ser calculada entre “a razão entre o preço médio de locação e o preço médio de venda dos imóveis é uma medida de rentabilidade (rental yield) para o investidor que opta em adquirir o imóvel com a finalidade de obter renda com aluguel”.

O FipeZap+ também a rentabilidade dos imóveis residenciais quanto ao número de dormitórios. Casas e apartamentos com apenas um quarto tiveram a maior rental yield de outubro, índice que reduz conforme aumenta a quantidade desses cômodos no local.

Recife é a capital com a maior rentabilidade dentre as pesquisadas, com 7,36% ao ano em outubro. De todas as 25 cidades consultadas pelo índice, Santos (SP) obteve a melhor relação entre preço de locação e de venda: 8,13% ao ano.

Confira o ranking de rentabilidade de aluguel residencial das capitais brasileiras em outubro: