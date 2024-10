Receita Federal divulga lote residual da restituição de IR nesta quinta (24); saiba como consultar

A Receita Federal disponibilizará a partir das 10h desta quinta-feira (24) a consulta ao lote residual de restituições do Imposto de Renda referente ao mês de outubro de 2024.

O lote beneficiará mais de 264.602 contribuintes, totalizando aproximadamente R$ 700 milhões em restituições. Os pagamentos estarão disponíveis a partir do dia 31 de outubro.

Do montante total, R$ 373,5 milhões serão destinados a contribuintes que têm prioridade no recebimento. Serão 6.416 restituições para pessoas com mais de 80 anos, 46.689 para quem tem entre 60 e 79 anos, 5.219 para pessoas com deficiência ou doenças graves, e 14.661 para aqueles cuja principal fonte de renda vem do magistério.

Além disso, 126.824 restituições serão destinadas a quem não tem prioridade legal, mas ganhou prioridade por usar a Declaração pré-preenchida ou por escolher receber a restituição via Pix. Ainda foram incluídas 53.433 restituições para contribuintes não prioritários.

Há também 11.360 restituições para contribuintes priorizados devido ao estado de calamidade no Rio Grande do Sul (RS).

Como Consultar a Restituição do Imposto de Renda