Receita Federal amplia prazo para entregar declaração anual do MEI; veja como fazer

A Receita Federal ampliou o prazo de entrega da Declaração Anual de Faturamento do Simples Nacional (Dasn-Simei) para 30 de junho. Portanto, os microempreendedores individuais (MEI) tem mais um mês para enviar o documento.

O adiamento da data limite de entrega permitirá que empreendedores optantes pelo Simples Nacional até 31 de janeiro aproveitem o parcelamento especial, regularizem dívidas e permaneçam no regime, de acordo com o Comitê Gestor do Simples Nacional.

Quem declarar com atraso terá que arcar com multa de 2% ao mês, com valor mínimo de R$ 50.

Na declaração, o MEI deverá informar os valores totais das vendas e prestações de serviços realizadas em 2021. Mesmo que a empresa não tenha registrado faturamento no ano passado, é preciso entregar a declaração.

Caso o MEI ultrapasse o limite de faturamento permitido, de R$ 81 mil por ano, ele deverá mudar o regime de MEI para microempresa, mudando, portanto, o formato de recolhimento de impostos.

Como preencher a declaração?

Foto: Receita Federal

Para ter acesso ao programa de envio da declaração:

Acesse o Portal do Simples Nacional;

No Portal do Simples Nacional, o contribuinte deve acessar o menu SIMEI – Serviços;

Em seguida, clique em Cálculo e Declaração;

Por fim, em DASN-SIMEI - Declaração Anual para o MEI.