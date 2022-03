Os caminhos para empreender em 2022

Planejamento, organização e criatividade são pilares essenciais para qualquer empreendedor. Em um panorama de instabilidade econômica nacional e mundial ter essas atitudes com o seu negócio faz a diferença. Estamos vendo no país a inflação crescer sucessivamente e isso acaba trazendo danos à saúde financeira das empresas, pois a alta dos preços de insumos e serviços chega no bolso dos consumidores, que acabam perdendo o poder de compra. Esse problema, por sinal, tem levado muitos brasileiros a ficar com o nome "sujo'' na praça.

No último dia 16 de março, o Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, aumentou novamente a taxa selic, desta vez para 11,75% ao ano, o maior patamar em cinco anos. E pensar que exatamente há um ano esse índice estava em 2%, até então o menor registro da sua história. Mas mesmo diante desse cenário, as pequenas e médias empresas precisam manter o equilíbrio para continuar sustentável. Mais do que nunca é hora de planejar. É importante mapear a quantidade do seu estoque, como anda o fluxo de caixa e sempre que possível aproveitar as oportunidades.

Um levantamento do Serasa Experian revelou que 2,6 milhões de cearenses estão inadimplentes. O número equivale a 38% da população adulta do estado. A criatividade pode ajudar tanto um dono de um negócio, como o consumidor. Oferecer um desconto ou até parcelar o pagamento de uma dívida pode fazer as duas partes sair ganhando; o empresário que vai receber o pagamento e o cliente que vai conseguir pagar a dívida e “limpar” o seu nome.

Outra ação que pode ser positiva para ambos os lados é fazer promoções em datas chaves, como Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, etc. Quem não quer economizar na hora de comprar um produto novo? Fique atento para as tendências das redes sociais que podem refletir positivamente para a sua empresa, e claro, nunca esquecer de colocar sempre o consumidor como peça-chave para o andamento do negócio. Tratar bem, entregar algo a mais para um cliente pode ser uma ótima propaganda, pois como sabemos, um bom nome se constrói com respeito e empatia com o público, seja qual for a área da sua empresa.



Bruno Henrique Abreu é consultor financeiro