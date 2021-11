Rádio Verdinha e TV Verdes Mares vencem Prêmio Sebrae de Jornalismo 2021

Dois trabalhos do Sistema Verdes Mares foram agraciados com o primeiro lugar no Prêmio Sebrae de Jornalismo 2021, na etapa estadual Ceará. Foram premiadas reportagens da Rádio Verdinha e da TV Verdes Mares, nas categorias "Áudio" e "Vídeo", respectivamente.

A radiorreportagem "Comércio na Pandemia", representada pela jornalista Lyana Ribeiro, foi agraciada na categoria "Rádio". A produção foi ao ar no programa Verdes Mares Notícias, conduzido pela jornalista e locutora Daniella de Lavor.

Já a TV Verdes Mares venceu a categoria "Vídeo" com a telerreportagem "Projeto 'Do Chão Maciço' incentiva mulheres do sertão do Ceará a produzir e a criar na Pandemia", representado pela jornalista Wânyffer Monteiro.

Segundo o articulador da Unidade de Comunicação Corporativa e Eventos do Sebrae Ceará e gestor da etapa estadual da premiação, Carlos Viana, a distinção é um reconhecimento ao trabalho dos profissionais de imprensa, que ajudam a mostrar, no dia a dia, como vidas são transformadas no Estado por meio do empreendedorismo.

A solenidade de premiação ocorre nesta sexta-feira (26), a partir das 8h30, na sede estadual da instituição, na Av. Monsenhor Tabosa, 777, no bairro Praia de Iracema. O evento também será transmitido pelo Canal do Sebrae/CE no YouTube.

Prêmio

A iniciativa visa a premiar as melhores produções jornalísticas com temas que englobam pequenos negócios, tais como empreendedorismo, produtividade, inovação, entre outros. Nesta edição, o Prêmio foi dividido em quatro categorias, "Vídeo", "Áudio", "Texto" e "Foto".

Os trabalhos inscritos passaram por avaliação de júri composto por Reginaldo Lôbo, assessor técnico da Diretoria técnica do Sebrae Ceará; Salomão de Castro, presidente da Associação Cearense de Imprensa (ACI); e Rafael Mesquita, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Ceará (Sindjorce).

Os vencedores de cada categoria receberão troféu, certificado e premiação em dinheiro. Já os demais receberão diploma de participação. O júri, por sua vez, obterá diploma alusivo à contribuição na avaliação dos produtos inscritos.

Após vencerem na etapa estadual, os jornalistas concorrem na etapa regional. O concurso não terá premiação, mas credenciará os vencedores para disputa da premiação na etapa nacional.

