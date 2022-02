Quem pode receber Auxílio-Inclusão de R$ 606 mensais? Saiba como solicitar

Não tão conhecido pela população em geral, o Auxílio-Inclusão possibilita um pagamento substituto ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) para pessoas com deficiência. O benefício pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social tem valor mensal de R$ 606.

O Auxílio-Inclusão é pago para PCDs que recebiam o BPC e conseguiram ingressar no mercado de trabalho. O pagamento não pode ser feito de forma conjunta com a prestação continuada, benefícios previdenciários pagos por qualquer regime de previdência social ou seguro-desemprego.

A solicitação do benefício pode ser feita por meio do aplicativo ou portal Meu INSS.

Para ter direito ao pagamento mensal, é necessário cumprir os seguintes pré-requisitos

ser titular de Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência (B-87) suspenso/cessado há menos de 5 (cinco) anos imediatamente anteriores ao exercício da atividade remunerada ou ativo na Data de Entrada do Requerimento - DER do Auxílio-Inclusão à Pessoa com Deficiência (B-18);

exercer, na Data de Entrada do Requerimento - DER do Auxílio-Inclusão à Pessoa com Deficiência (B-18), atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social ou como filiado a Regime Próprio de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios;

ter remuneração mensal limitada a 2 (dois) salários-mínimos;

possuir inscrição atualizada no Cadastro Único do Governo Federal - CadÚnico no momento do requerimento do auxílio-inclusão, excetuando-se as situações elencadas no art. 42 da Portaria Conjunta MDS/INSS nº 3, de 21 de setembro de 2018;

ter inscrição regular no Cadastro de Pessoa Física - CPF;