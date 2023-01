Quanto é o abono do PIS/Pasep em 2023 e qual o calendário? Veja como consultar

Cerca de 23,6 milhões de trabalhadores que tiveram suas carteiras assinadas em 2021 poderão sacar seus abonos salariais a partir do próximo mês. O calendário do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi aprovado no ano passado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) e segue até julho deste ano.

Do total de trabalhadores beneficiados pelo abono, 21,4 milhões trabalham na iniciativa privada e 2,2 milhões são servidores públicos, empregados de estatais e militares.

Os pagamentos serão divididos em seis lotes, com base no mês de nascimento, no caso do Pis, e no número final de inscrição, no caso do Pasep, segundo a Agência Brasil. O dinheiro poderá ser sacado até 28 de dezembro deste ano. Passado esse prazo, o trabalhador terá de aguardar uma convocação especial do Ministério do Trabalho e Emprego.

Quem tem direito ao abono?

Está apto a receber o benefício o trabalhador inscrito no Pis/Pasep há cinco anos, pelo menos, e que tenha trabalhado formalmente por 30 dias, no mínimo, no ano-base considerado para apuração — neste caso, 2021. Além disso, é preciso que a remuneração mensal média tenha sido de até dois salários mínimos e que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais.

O valor do abono varia de acordo com o período trabalhado pelo empregado com carteira assinada no ano específico. Cada mês de trabalho equivale a R$ 108,50, com períodos iguais ou superiores a 15 dias contados no mês cheio. Isso significa que, quem trabalhou um ano inteiro com carteira assinada, receberá o salário mínimo cheio, de R$ 1.302.

Como sacar o meu Pis/Pasep?

Trabalhadores da iniciativa privada com conta-corrente ou poupança na Caixa receberão automaticamente o abono no banco, conforme o mês de nascimento. Os demais beneficiários receberão o dinheiro por meio da poupança social digital, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.

Em caso de o funcionário não ter a conta digital, o saque poderá ser efetuado com o Cartão do Cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, nas unidades lotéricas, nas agências ou no Caixa Aqui.

Já o abono do Pasep será creditado em conta para quem é correntista ou tem poupança no Banco do Brasil. Quem não tiver a conta, poderá efetuar a transferência via TED para um banco de sua titularidade por meio dos termianis de atendimento e do portal www.bb.com.br/pasep ou no guichê de caixa das agências.

Veja o calendário de saque do Pis/Pasep

Para quem trabalha na iniciativa privada e recebe Pis

Legenda: Para os que recebem Pis, o calendário é com base na data de nascimento. Foto: Reprodução/Agência Brasil

Para quem é servidor público e recebe Pasep

Legenda: Para quem recebe Pasep, o calendário é com base no número de inscrição. Foto: Reprodução/Agência Brasil

Como consultar meu Pis/Pasep?

Pelo aplicativo Caixa Tem, é possível consultar o calendário de pagamentos e as parcelas liberadas do Pis/Pasep, além de tirar dúvidas.