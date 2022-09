Quando será o sorteio da Lotofácil da Independência? Veja valores e como apostar

O sorteio da Lotofácil da Independência acontece no próximo sábado (10), às 20h, em São Paulo. Realizado pela Caixa Econômica Federal, o concurso pagará a maior premiação para a modalidade da história, com valor estimado de R$ 180 milhões.

É possível acompanhar o sorteio ao vivo através do site do Diário do Nordeste, basta clicar neste link.

Prêmio não acumula

O prêmio não acumula pelo fato de ser um concurso especial, como Mega da Virada, Quina de São João e Dupla-Sena de Páscoa.

Caso ninguém fature o prêmio na faixa principal de 15 acertos, o valor passa para quem marcar 14 pontos e assim por diante.

Como apostar

A aposta simples da Lotofácil custa R$ 2,50, e o apostador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante;

A partir de hoje, qualquer aposta feita para a Lotofácil — não precisa mais ser no volante específico da Independência — vai concorrer ao concurso especial.

O que é possível comprar com o prêmio?

Quem acertar sozinho os 15 pontos poderá comprar 19 lamborghini’s Aventador, no valor de R$ 8,2 milhões cada, seis mansões de luxo iguais à do jogador Neymar em Mangaratiba (RJ) ou nove iates Azimut 74.

