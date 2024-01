Quando o 13° salário dos aposentados será pago? Veja a previsão

O 13º salário dos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) segue previsto para ser pago no segundo semestre. O cronograma é diferente do ano passado, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu, por decreto, antecipar os repasses para maio e junho.

Estimados em R$ 62,7 milhões, os repasses beneficiaram em torno de 32,5 milhões de pessoas em 2023.

De acordo com o INSS, em resposta ao Valor, do Globo, não há previsão de antecipação do pagamento neste ano. A ideia é que as duas parcelas do décimo sejam pagas apenas nos próximos meses de agosto e novembro.

Veja também

Quem pode receber o 13º do INSS?

Segurados e dependentes da Previdência Social que, durante o ano, tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

O valor é calculado de acordo com a renda mensal do benefício do mês de dezembro de cada ano.