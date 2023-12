Qual será o reajuste para aposentados do INSS em 2024? Veja detalhes

Entrando em vigor a partir do próximo mês, o novo valor do salário mínimo foi anunciado pelo Governo Federal, nesta quinta-feira (27). Com aumento de R$ 92, o reajuste impactará não apenas o salário dos trabalhadores brasileiros, mas o pagamento da aposentadoria concedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Como o benefício usa o valor do salário mínimo como piso, todos os cidadãos aposentados pela instituição receberão, no mínimo, R$ 1.421 a partir de 2024. No entanto, beneficiários que já recebem acima do valor mínimo terão um menor percentual de reajuste.

Os benefícios fornecidos pelo INSS são reajustados de acordo com o INPC, ou seja, considerando apenas a inflação. Já a regra do reajuste do mínimo leva em conta tanto a inflação quanto o crescimento do PIB, e, por isso, o percentual é maior, garantindo uma valorização do piso salarial.

Apesar do INPC ter acumulado alta de 3,85% nos últimos 12 meses, a porcentagem exata de reajuste da aposentadoria com valor maior do que o mínimo só será divulgada no início do próximo ano.

SALÁRIO MÍNIMO 2024

Representando uma alta de 6,97% em comparação com o valor em vigor neste ano, o novo salário mínimo será pago a trabalhadores, pensionistas, aposentados e pessoas que recebem benefícios de auxílio-doença ou de prestação continuada (BPC).