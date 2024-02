Prova de Vida: INSS notifica 4,3 milhões de aposentados e pensionistas; saiba como fazer

Cerca de 4,3 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios de longa duração do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estão sendo convocados para comprovar que estão vivos.

Esse grupo corresponde a beneficiários nascidos em janeiro, fevereiro e março que não foram encontrados pelo órgão em nenhuma base de dados. Eles são notificados da necessidade de fazer a chamada "prova de vida" pelo aplicativo Meu INSS, pelo número 135 ou por notificação bancária.

De acordo com o INSS, quem receber a notificação deve fazer a prova no próprio aplicativo ou no site Meu INSS. Outras possibilidades são comprovar por meio da rede bancária ou de alguma agência do instituto.

Veja também

Como fazer a prova de vida no aplicativo do Governo?

É possível fazer a prova de vida digital no aplicativo Gov.br, por meio do reconhecimento facial. Veja o passo a passo: