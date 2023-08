Projeto de concessão do terceiro espigão da Beira-Mar já está em fase de estudos, diz secretário

O espigão (píer) localizado nas proximidades da Rua João Cordeiro, na orla da Praia de Iracema, deve ser o terceiro equipamento do gênero concedido à iniciativa privada. A afirmação foi feita pelo secretário de Desenvolvimento Econômico (SDE) de Fortaleza, Rodrigo Nogueira.

Segundo o gestor, ainda não há previsão para que essa concessão ocorra: “está muito embrionário ainda”. Rodrigo Nogueira também acrescentou que o projeto está em fase de estudos.

As declarações do secretário foram feitas nesta terça-feira (28) no Paço Municipal durante o evento que oficializou a concessão de dois dos três espigões da Avenida Beira-Mar para o Consórcio Píer Beira-Mar — formado pelo Grupo Beach Park Entretenimento e Píer Ideal Entretenimento/Grupo Social Clube.

O assunto foi tratado também pelo titular da Secretaria de Infraestrutura de Fortaleza (Seinf), Samuel Dias, destacando que, inicialmente, o espigão da João Cordeiro, assim como o do Poço da Draga e a Ponte dos Ingleses, na região da Praia de Iracema, devem ser geridos e remodelados pela prefeitura.

“Vai ser feita uma reforma no espigão da João Cordeiro, no contexto da nova Praia de Iracema. Será feita também uma requalificação completa no espigão do Poço da Draga, e a Ponte dos Ingleses será requalificada pela Prefeitura”, pontuou.

MAIOR ESPIGÃO DA BEIRA-MAR

A estrutura nas proximidades da Rua João Cordeiro é a maior dentre os espigões instalados na Beira-Mar de Fortaleza, e também o que apresenta a manutenção mais deficitária em comparação com os equipamentos já concedidos (da Av. Rui Barbosa e do Náutico).

Foto: Divulgação/Consórcio Píer-Beira Mar

Samuel Dias afirmou que a reforma a ser realizada no equipamento será do tipo “simples”, com troca dos guarda-corpos e de demais estruturas danificadas. De acordo com o secretário, as obras devem começar ainda no fim de 2023.

"Os três espigões vão ser requalificados pela Prefeitura, já estamos com as obras contratadas — dois espigões e uma ponte", reforçou o titular da Seinf.

Foto: Divulgação/Consórcio Píer-Beira Mar

ESPIGÕES CONCEDIDOS

A concessão dos dois espigões da Avenida Beira-Mar prevê que o consórcio vencedor seja responsável pelas obras de reforma, ampliação, modernização e manutenção dos espaços localizados nas Avenidas Rui Barbosa (na altura do Ideal Clube) e Desembargador Moreira (próximo ao Náutico Atlético Cearense).

A concessão é válida pelos próximos 16 anos e prevê investimentos em melhorias urbanísticas no valor de R$ 17,2 milhões e pagamento de outorga à Prefeitura no valor de R$ 5,9 milhões.

O prefeito José Sarto celebrou a assinatura do contrato, mas negou, pelo menos por enquanto, a possibilidade de que qualquer um dos outros espigões seja concedido. No caso da Ponte dos Ingleses, o objetivo é, já em setembro, anunciar a reforma do local.

“A Ponte dos Ingleses, a gente já discutiu, já tem laudo por demais que consolida a posição de executar o projeto que a gente tem harmonizando com toda a orla. A gente não tem a ideia de fazer uma PPP porque já tinha um pré-projeto anteriormente feito e que se adequa à estética da Beira-Mar”, declarou.

Foto: Divulgação/Consórcio Píer-Beira Mar

Ambos os espigões contarão com estruturas temáticas dedicadas a artistas cearenses e terão lojas comercializadas para terceiros. As empresas interessadas em abrir empreendimentos comerciais nos equipamentos devem acessar o site do Consórcio para se candidatarem.

O CEO do Beach Park, Murilo Pascoal, trouxe detalhes de como se dará a concessão dos espigões e o prazo para as obras. Os píeres, como também são chamados os equipamentos, serão ampliados e remodelados a partir do início de 2024, e a entrega da primeira fase da obra está prevista para agosto.

Foto: Divulgação/Consórcio Píer-Beira Mar

“Nosso desafio é dar mais um toque para essa Beira-Mar. A gente terá sempre uma atividade. Do que depender da gente, as operações têm nível mundial e acho que estamos à altura de entregar um equipamento em alto patamar. Alguns equipamentos serão operados pelas nossas empresas, mas a grande maioria será alugada”, revelou.

O prazo total para as obras é de 12 meses, devendo os dois píeres ser entregues com 100% das atrações em funcionamento no início de 2025. O acesso da população aos dois espigões permanece gratuito.