Programa 'Desenrola' vai renegociar dívidas de 37 milhões de pessoas, diz Haddad

O programa 'Desenrola' do Governo Federal irá renegociar um total de R$ 50 bilhões em dívidas de 37 milhões de pessoas. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após reunião com o presidente Lula, nesta segunda-feira (6). As informações são do jornal O Globo.

Aqueles que recebem até dois salários mínimos terão os maiores descontos. O ministro explicou ainda que os credores vão entrar com abatimentos que puderem dar.

"Os credores vão entrar num programa pelo tamanho do desconto que se dispuserem a dar para os devedores, justamente aqueles que estão com o CPF negativado no Serasa ou empresas semelhantes a essa. Nós vamos lançar o programa quando o sistema estiver pronto", disse.

O programa ainda será enviado ao Congresso Nacional para ser aprovado em forma de Medida Provisória. Todos que estiverem com dívidas poderão procurar o programa. O ministro também enfatizou que o programa não envolve dívidas com o setor público. O secretário de reformas econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto, será responsável pelo programa.

DESENROLA

Promessa de campanha de Lula, o programa promete resolver dívidas de até R$ 5 mil de pelo menos 37 milhões de brasileiros. O programa deve estabelecer um fundo de segurança com recursos públicos para servir como uma espécie de garantia para a negociação de dívidas.

Na prática, o governo negocia que os bancos ofereçam um percentual maior de desconto para a quitação dos endividados, com a garantia de cobrir a dívida no caso de calote.

A expectativa é que os bancos repassem os valores com taxas de juros mais baixos.