Programa Desenrola Brasil vai renegociar dívidas de até R$ 5 mil; veja como participar

O governo federal deve lançar a partir da próxima semana o programa Desenrola, que facilitará dívidas de cerca de 40 milhões de brasileiros inadimplentes. As informações são do g1.

Quem pode participar?

Dívidas de até R$ 5 mil reais serão renegociadas de cerca de 40 milhões de consumidores negativados. A renda é de até 2 salários mínimos, incluindo participantes do Bolsa Família.

Refinanciamento podem ser em até quantos meses?

Os descontos serão válidos para refinanciamento em até 60 meses.

INADIMPLENTES

Segundo o Serasa, o Brasil registra 70 milhões de inadimplentes, com dívidas no valor médio de R$ 4.612,28. As dívidas se concentram em bancos e cartões; contas de água, luz e energia; e empresas varejistas.

Caso ocorra inadimplência no programa Desenrola, o governo vai garantir a dívida. Isso ocorrerá por meio de um fundo investidor. Será garantido o valor principal da dívida por parte da União e os bancos com os riscos dos juros. Leilões serão criados para obter descontos em débitos da população com bancos, varejistas e companhias de água, gás e telefonia.

DESENROLA

Promessa de campanha de Lula, na terça-feira (28), o presidente voltou a mencionar a situação de pessoas com dívidas no país.

"Encontrar uma saída para libertar os brasileiros do arrocho do crédito", disse o chefe da União. O programa será enviado ao Congresso Nacional em uma medida provisória (MP). Haverá ainda um período de implementação.