Procon divulga lista de sites que devem ser evitados na Black Friday; veja

O Procon de São Paulo divulgou lista de alerta com os sites que devem ser evitados por consumidores brasileiros durante a Black Friday. A data, geralmente lembrada pelos descontos expressivos no mercado, também fica marcada por promoções não tão benéficas aos interessados em adquirir produtos.

No ranking, 78 empresas foram citadas, todas elas com reclamações de registradas pelo órgão em São Paulo. O agravante está no fato de que elas foram notificadas, mas não responderam ou não foram encontradas.

O Procon aponta que o consumidor com dúvidas pode procurar o correspondente ao órgão na própria cidade ou um dos canais de atendimento da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor. Segundo Procon, as orientações serão repassadas da forma correta, explicando quais os procedimentos em uma possível fraude ou atendimento falho.

Confira abaixo a lista de sites a serem evitados: