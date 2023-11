Electric Friday da BYD Carmais oferta modelos de carros elétricos com desconto

O período de Black Friday é a oportunidade ideal para adquirir bens por valores muito mais vantajosos, e esse tempo promove ainda mais chances de economia quando é estendido pelas empresas por todo o mês. É o caso da concessionária BYD Carmais, que realiza durante novembro o Electric Friday. No feirão, a loja localizada na Av. Barão de Studart, 1630, no bairro Aldeota, tem oferecido descontos, vantagens e bônus para facilitar a compra de modelos da fabricante chinesa BYD.

De acordo com Eduardo Weimar, diretor comercial da BYD Carmais, na compra dos modelos BYD Dolphin (exceto BYD Dolphin Plus), BYD Yuan Plus ou BYD Song Plus, durante a Electric Friday, o cliente ganha um ano de seguro total, um carregador grátis, cinco anos de revisão grátis ou 100.000 km para os modelos 100% elétricos, com oito anos de garantia na bateria.

O diretor comercial afirma que essas são as melhores condições já oferecidas pela concessionária durante este ano, o que torna o mês de novembro ideal para o consumidor garantir seu primeiro veículo eletrificado. “Essa é uma excelente oportunidade para adquirir um dos modelos elétricos mais vendidos do mercado, com ótimas ofertas, sem o aumento previsto para o preço desses modelos em 2024, no Brasil”, alerta Eduardo.

Líder em vendas de carros elétricos, a BYD Carmais está com a equipe de atendimento disponível durante todo este mês, de segunda a sexta-feira, no horário de 8h às 18h. Aos sábados, das 8h às 13h, os clientes ainda contam com um brunch oferecido pela concessionária.

Serviço

Electric Friday - BYD Carmais

Endereço: Av. Barão de Studart, 1630 - Aldeota

instagram: @byd_carmais

whatsapp: 85 981161300

site: bydcarmais.com.br