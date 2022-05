Preço máximo da gasolina no Ceará chega a R$ 8,20

O preço máximo do litro da gasolina comum no Ceará está em R$ 8,20. O valor mais alto encontrado no banco de pesquisa da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) foi em um posto de combustíveis de Crateús, a 185 quilômetros da Capital, Fortaleza.

O levantamento considerou valores aplicados entre os dias 24 e 30 de abril.

O valor encontrado em Crateús é o 7º maior do País e fica atrás somente do encontrado em cidades como:

São Paulo (R$ 8,59);

Rio de Janeiro (R$ 8,51);

Piauí (R$ 8,39);

Maranhão (R$ 8,39);

Minas Gerais (R$ 8,36);

Bahia (R$ 8,25).



Na contramão, os menores preços máximos foram encontrados pela agência em Maracanaú, na Região Metropolitana. Lá, o valor máximo do litro da gasolina comum está em R$ 7,30 e, o mínimo, em R$ 7,10.

Na maior parte do Estado, a média máxima varia entre R$ 7,80 e R$ 7,90.

Legenda: Balanço dos preços máximos e mínimos do litro da gasolina comum no Ceará, segundo a ANP. Foto: Reprodução/ANP

Gasolina mais barata

Em Fortaleza, conforme a ANP, ainda é possível encontrar postos de combustíveis que cobram, no mínimo, R$ 6,80 por litro de gasolina comum. Já o valor máximo encontrado na Capital foi de R$ 7,99.

Variação

No Ceará, o preço médio do litro de gasolina comum está em R$ 7,40. O valor médico mais caro está sendo aplicado no Piauí (R$ 8,10), conforme a ANP. Já o mais barato em Amapá (R$ 6,30).

Os valores dos combustíveis de forma geral subiram após o reajuste de 18,8% no preço da gasolina, anunciado em março pela Petrobras.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE