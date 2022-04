Entenda por que a gasolina em Sobral é a mais cara do CE entre as 10 cidades pesquisadas pela ANP

Abastecer o tanque com gasolina pode ser mais caro ou mais barato dependendo de onde se esteja no Ceará. De acordo com o último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a diferença do litro da gasolina comum entre um município e outro chega a R$ 0,71.

No período entre 27 de março e 2 de abril, o preço médio da gasolina na capital ficou em R$ 7,42. Ao redor do estado, a gasolina chegou a ser vista entre R$ 7,05 e R$ 7,99, considerando preços mínimos e máximos.

Entre as 10 cidades do Ceará avaliadas, o município com maior preço do combustível foi Sobral, onde o litro custava em média R$ 7,98. Cabe ressaltar que nas demais cidades do Estado, há preços ainda mais elevados, acima de R$ 8, mas os números não são registrados pela ANP.

Em Juazeiro do Norte, em contraponto, o custo médio da gasolina era de R$ 7,27.

A variação no estado tem a ver com custos logísticos a depender da distância do município dos centros de distribuição. A margem de lucro dos postos de gasolina também influencia o quanto o consumidor vai pagar na bomba.

Maiores e menores preços

Cidade

Preço médio Preço mínimo Preço máximo Juazeiro do Norte R$ 7,274 R$ 7,05 R$ 7,49 Quixadá R$ 7,359 R$ 7,359 R$ 7,359 Maracanaú R$ 7,399 R$ 7,37 R$ 7,49 Caucaia R$ 7,425 R$ 7,19 R$ 7,699 Fortaleza R$ 7,442 R$ 6,89 R$ 7,979 Crato R$ 7,482 R$ 7,43 R$ 7,599 Itapipoca R$ 7,832 R$ 7,829 R$ 7,84 Iguatu R$ 7,836 R$ 7,8 R$ 7,84 Limoeiro do Norte R$ 7,862 R$ 7,79 R$ 7,89 Sobral R$ 7,982 R$ 7,89 R$ 7,999 Diferença de preços O doutor em economia e professor da FACC-UFRJ Joseph Vasconcelos destaca três pontos que podem influenciar o preço dos combustíveis em um mesmo estado: estoque, logística e margem de lucro. “Alguns postos têm um estoque maior do que outros, isso faz com que, por exemplo, se ele comprou combustível em uma determinada área e determinado preço, aquele preço vai vigorar até acabar o estoque”, detalha. Outro ponto que explica a diferença de preços entre um município e outro é a questão logística. Quanto mais longe uma localidade estiver do centro de distribuição, maior será o custo para trazer o combustível até a cidade. A localização do posto também pode afetar nos custos para manter o negócio. Joseph Vasconcelos doutor em economia e professor da FACC-UFRJ Em determinadas localidades, manter o posto de gasolina tem um custo maior. Em Fortaleza, por exemplo, um posto no Meireles tem um custo de manutenção maior do que na periferia porque o aluguel do espaço é mais caro, vai ter que repassar para o preço final O economista e professor de economia da Universidade de Fortaleza, Allisson Martins, também aponta que a quantidade de postos em uma determinada região pode influenciar diretamente nos preços em razão da margem de lucro aplicada pelos postos de gasolina. “Se territorialmente tem poucos postos, a competição é menor e faz com que o empresário aplique uma margem de lucro maior”, diz. Imposto A cobrança tributária não é um fator que influencia a diferença de preços em um mesmo estado. Como o ICMS é um imposto estadual, a mesma alíquota é aplicada em todos os municípios. “Nesse caso da diferenciação do preço dentro do próprio estado, ICMS não é responsável. Independente de ser em Chaval, no extremo norte, ou em Juazeiro, o ICMS é o mesmo. Isso poderia justificar o preço do combustível no Ceará e no Rio. No Rio, está bastante acima do Ceará, mas tem a justificativa da alíquota do ICMS ser maior que o do Ceará”, coloca Joseph. Allyson pondera que pode haver alguma influência apenas em municípios de fronteira, cujo centro de distribuição mais viável esteja localizado em outro estado com alíquota de ICMS diferente.