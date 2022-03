Ranking da gasolina nos estados: saiba onde é mais caro abastecer

Após o mega reajuste aplicado pela Petrobras de 19% da gasolina, a ANP (Agência Nacional do Petróleo) divulgou a primeira pesquisa que retrata o novo patamar dos preços nos postos de combustíveis.

O levantamento mostra discrepância significativa do valor praticado entre os estados. Considerando o preço médio, há uma variação de R$ 1,72 entre o estado com a média mais elevada e aquele em que a gasolina é mais barata.

O Piauí tem o litro mais caro do Brasil, por R$ 7,92 em média. Em segundo lugar, o Rio Grande do Norte, com cotação de R$ 7,92. O Rio de Janeiro, onde o litro é vendido em média por R$ 7,73, é o terceiro colocado no ranking. O Ceará ficou em quarto (R$ 7,64) e o Acre (R$ 7,54) completa o top 5.

Ranking de preço da gasolina nos estados

Piauí: R$ 7,992 Rio Grande do Norte: R$ 7,921 Rio de Janeiro: R$ 7,731 Ceará: R$ 7,640 Acre: R$ 7,549 Minas Gerais: R$ 7,538 Bahia: R$ 7,524 Tocantins: R$ 7,469 Goiás: R$ 7,457 Pará: R$ 7,450 Rondônia: R$ 7,422 Distrito Federal: R$ 7,412 Sergipe: R$ 7,403 Espirito Santo: R$ 7,380 Amazonas: R$ 7,344 Maranhão: R$ 7,342 Pernambuco: R$ 7,298 araná: R$ 7,264 Alagoas: R$ 7,242 Santa Catarina: R$ 7,165 Roraima: R$ 7,101 Mato Grosso: R$ 7,058 Paraíba: R$ 7,036 Mato Grosso do Sul: R$ 7,035 Rio Grande do Sul: R$ 6,975 São Paulo: R$ 6,867 Amapá: R$ 6,279

Na outra ponta da lista, somente três unidades da Federação possuem uma média de preço para o litro abaixo da marca de R$ 7. São eles: Rio Grande do Sul, São Paulo e Amapá. Neste último, os postos cobram, com larga vantagem sobre os demais, os menores valores.

Levando em conta o preço máximo, a ANP encontrou os valores mais astronômicos em estabelecimentos do Rio de Janeiro e Maranhão, ambos com o litro por R$ 8,39.