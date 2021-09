Preço do frango já acumula alta de 25% em um ano; entenda os motivos

Diante do aumento do preço da carne bovina, o frango costumava ser a via alternativa para economizar no supermercado. Diante da alta da inflação, até mesmo essa proteína tida como uma opção mais em conta está pesando no bolso dos brasileiros.

O aumento expressivo nas gôndolas tem relação com o aumento dos custos de produção dos avicultores, em grande parte motivado pelo aumento do preço do milho e do farelo de soja no mercado interno e externo.

De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin, esses insumos representam entre 70% e 80% dos custos e a alta deles se soma a um aumento no preço de embalagens, energia elétrica e diesel.

A associação estima que os produtores tiveram um aumento de 50,62% nos custos de produção de frangos no último ano, o dobro do que foi repassado aos consumidores. O frango teve o segundo maior aumento entre as proteínas analisadas pelo IPCA. Confira:

Produção de milho e soja prejudicadas

Santin ressalta que, apesar de as exportações de frango terem crescido 6%, a oferta no mercado interno aumentou 8%, argumentando que não é o aumento da exportação que causa a alta dos preços.

Para ele, a questão do milho e do farelo de soja, principais ingredientes das rações dos frangos, é o principal problema. “Nós somos veículo de um aumento, não somos causa”, diz.

Ricardo Santin presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) O que aconteceu é que teve quebra de safra e tem questões que não são só do Brasil. O milho subiu porque a China parou de produzir e começou a importar mais. Tivemos seca e geadas muito severas que quebraram a produção

Ele afirma que o governo já liberou a tarifa de importação dos EUA, o que facilita a compra dos insumos vindos dos Estados Unidos. O setor ainda espera a retirada do PIS/Cofins para que os custos de importação diminuam.

“Tudo o que está sendo feito agora é para não deixar os preços ficarem ainda maiores. A gente não enxerga como diminuir (agora), ainda falta o preço subir para chegar nos preços de produção”, chama atenção.

O problema afeta ainda mais a produção dos ovos, já que nesse segmento o peso da ração nos custos de produção chega a 80%, segundo Ricardo.

Energia elétrica

Além do milho e da soja, os produtores de frango têm repassado para o valor final o impacto da energia elétrica, que está tendo altas sucessivas em razão da crise hídrica.

“O frango de granja fica 24 horas por dia acordado, precisa de energia 24/7. A energia aumentou muito, teve quase o dobro de custo”, explica o pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da FGV, Matheus Peçanha. Legenda: O aumento da energia elétrica teve impacto direto nos custos de produção Foto: Shutterstock

Essa é outra questão que pode demorar a ter uma normalização. A expectativa de melhora no cenário hídrico é a partir de novembro e, conforme Matheus, se se cumprir esse prognóstico uma melhora deve começar a ocorrer no começo do ano que vem.

“Até essas chuvas gerarem safra para as rações e gerarem diminuição de custos para o produtor isso deve levar um tempo”, acrescenta.

Ainda vai subir?

Ricardo Santin afirma que os brasileiros terão uma ceia de natal mais cara no que se diz respeito a aves no geral.

“O nível normal não tem mais, não vai ter mais ovo e frango muito barato. O preço do milho e farelo de soja não tendem a baixar de novo, vão baixar quando entrar as importações dos Estados Unidos. Mas vão ficar em patamares mais altos do que a gente tinha no passado”, pontua.

Matheus destaca que a questão energética deve levar a novos aumentos no curtíssimo prazo, já que os efeitos da nova bandeira tarifária “escassez hídrica” ainda devem chegar aos produtores e serem repassados às gôndolas dos supermercados. Os ovos de galinha devem seguir a mesma tendência de altas.

A pesquisa de preços entre diferentes empresas é importante para o consumidor que quer economizar. Segundo Ricardo, os preços devem variar de acordo com as marcas.

“Tem empresas com mais perfil exportador, quem exporta tem algumas vantagens econômicas com o câmbio valorizado. Talvez por isso ele consiga segurar o frango mais barato. Para empresas só de mercado interno, principalmente de ovos, eles recebem na veia os custos e tem que repassar”, coloca.