Preço da cesta básica de Fortaleza cai em maio, mas ainda é a mais cara do Nordeste; veja ranking

O custo da cesta básica de Fortaleza, composta por 12 itens, registrou declínio de 2,96%, totalizando R$ 628,46 em maio deste ano. Apesar do recuo, ainda é o valor mais alto pago pelo grupo de alimentos essenciais entre as capitais pesquisadas no Nordeste.

Os dados são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e foram divulgados nesta quarta-feira (8). O levantamento, contudo, considera apenas sete das nove capitais dos estados nordestinos.

No mês anterior, a cesta básica custava R$ 647,63 na Capital cearense. Ou seja, o consumidor sentiu no bolso um alívio de R$ 19,19. Mesmo mais barata, foram necessárias 114 horas e cinco minutos de trabalho para o cearense custeá-la.

A queda foi influenciada, sobretudo, pela redução do preço do tomate (-23,60%) e da banana (-1,18%). Dentre as elevações, estão a manteiga (3,50%), o leite (2,90%) e o café (2,34%).

Veja como ficou a cesta básica de Fortaleza em maio:

Carne: R$ 200,21 (4,5 kg)

Leite: R$ 31,92 (6 l)

Feijão: R$ 39,42 (4,5 kg)

Arroz: R$ 19,15 (3,6 kg)

Farinha: R$ 16,74 (3 kg)

Tomate: R$ 90,12 (12 kg)

Pão: R$ 101,04 (6 kg)

Café: R$ 10,49 (300 g)

Banana: R$ 50,10 (7,5 dz)

Açúcar: R$ 13,08 (3 kg)

Óleo: R$ 11,53 (900 ml)

Manteiga: R$ 44,66 (750 g)

Total da Cesta R$ 628,46

Veja o ranking do custo da cesta básica no Nordeste:

Fortaleza: R$ 628,46 Recife: R$ 595,89 Natal: R$ 586,42 Salvador: R$ 578,88 João Pessoa: R$ 567,67 Aracaju: R$ 548,38

Veja o ranking do custo da cesta básica no Brasil:

São Paulo: R$ 777,93 Florianópolis: R$ 772,07 Porto Alegre: R$ 768,76 Rio de Janeiro: R$ 723,55 Curitiba: R$ 713,68 Campo Grande: R$ 706,12 Vitória: R$ 698,24 Brasília: R$ 696,34 Goiânia: R$ 674,63 Belo Horizonte: R$ 653,12 Belém: R$ 628,58 Fortaleza: R$ 628,46 Recife: R$ 595,89 Natal: R$ 586,42 Salvador: R$ 578,88 João Pessoa: R$ 567,67 Aracaju: R$ 548,38