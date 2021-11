Prazo para aderir a programa que perdoa dívidas do Detran-CE começa na quarta-feira (1º); veja quem pode solicitar

O prazo para solicitar o perdão de dívidas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE) através do novo Programa de Recuperação Fiscal (Refis) inicia nesta quarta-feira (1º) e segue até o próximo dia 30 deste mês de dezembro, no site oficial órgão.

O processo ocorrerá totalmente online. Contudo, no caso de condutores com veículos recolhidos em um dos pátios do Detran, haverá necessidade de atendimento presencial.

Dentre outras medidas tributárias, está o perdão parcial de taxas e multas de até R$ 4.680 e a anistia dos débitos de Imposto sobre a Propriedade de Veículos (IPVA) com valor principal (sem multas e juros) no limite de R$ 200, que tenham sido adquiridos no prazo limite de 30 de dezembro de 2020.

Veja o tira-duvidas sobre o assunto:

Quem pode participar

Proprietários de veículos que possuem débitos de natureza tributária (licenciamento, estadia e reboque) e não tributária (multas de trânsito). As dívidas enquadradas são somente aquelas ocorridas até 30 de dezembro de 2020.

Como será concedido o benefício

Proprietários de veículos com débitos até R$ 4.683,33 (equivalente a Mil UFIRCEs) terão perdão de 80% da dívida. O restante (20%) deverá ser pago à vista.

Para veículos com débito superior a esse valor, serão pagos os 20% deste valor à vista e o excedente poderá ser parcelado.

Quais os tipos de dívidas previstas

Taxas de licenciamento atrasadas até 30 de dezembro de 2020;

Estadia de veículos nos pátios do Detran-CE até 30 de dezembro de 2020;

Taxa de reboque de veículo removido até 30 de dezembro de 2020;

Multas com autuação até 30 de dezembro de 2020.

Como funciona o perdão total para motos

O perdão total é previsto apenas para motos até 150 cilindradas. Proprietários desses veículos, cujo valor não ultrapasse R$ 5 mil, com base na avaliação da tabela do IPVA 2021, da Sefaz, terão perdão de 100% dos créditos tributários e não tributários referentes ao Detran-CE.

Como serão as formas de pagamento e onde pagar

Os pagamentos poderão ser feitos à vista, via lotérica ou bancos credenciados, ou parcelado com cartão de crédito, através das instituições credenciadas ao Detran.

Mais informações pode ser obtidas pelo telefone (85) 3195-2300.

Telegram

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste