Pratinho mais caro: veja os itens da cesta de São João que mais subiram em Fortaleza

Os itens da cesta de São João tiveram aumento de até 86% em Fortaleza entre 2021 e 2022. Uma pesquisa da InfoMarket, divulgada com exclusividade ao Diário do Nordeste, mostra que o preço do quilo do arroz, indispensável para a composição do típico pratinho, subiu em média de R$ 6,99 para R$ 12,99 em um ano.

Além do arroz, houve alta no preço do amendoim (85%), maçã argentina (81%), frango inteiro resfriado (79%), milho de pipoca (73%), farinha de mandioca (71%) e paçoquinha (41%).

Segundo a InfoMarket, empresa especializada em inteligência de mercado, foi analisada a variação média de preços de 593 itens em ofertas nos encartes de 12 categorias de produtos da cesta junina entre os períodos de maio e junho de 2021 e 2022.

No total, 36 redes de supermercados e atacarejos foram examinadas.

A análise considerou a presença do item nos dois períodos avaliados e, no ano de 2022, as ofertas disponíveis pelos supermercados até o dia 30 de junho.

No total, foram analisados mais de 4 mil preços em todo período.

Dos 593 itens, 428 tiveram aumento de preços, 154 tiveram redução e apenas 12 mantiveram o preço médio. A análise considerou 1.819 encartes das redes presentes em Fortaleza.

Reduções

Já os itens como a cerveja Baden (-68%), a salsicha (-23%) foram os itens que tiveram redução de preços baseada na análise feita.

Um item bastante comum na mesa dos brasileiros, o arroz apresentou grande presença em ofertas.

Dos 60 itens analisados em comum no período, apenas cinco tiveram aumento de preço. Os demais itens tiveram redução nos preços aplicados em oferta, chegando até 23%.

Presente nas diversas festas de São João, o milho verde teve uma diminuição de (-8%) do seu preço na comparação entre 2021 e 2022 nas ofertas analisadas.

Para a diretora da InfoMarket, Katrine Rodrigues, o objetivo da pesquisa é entender o volume de ofertas e as suas variações de preços, bem como as dinâmicas de ofertas realizadas pelos supermercados em Fortaleza.

"A gente sabe que nesse período, o volume de itens para as festas juninas vendidos aumentam, mas como o consumidor sabe que houve variação de preço nesse período? Por mais que itens como milho, que são da época e que apresentou redução no preço, a maioria dos itens tiveram aumento. Estamos vivendo um momento muito delicado para o consumidor que quer comprar e é sabido que cada vez mais estamos cientes dos preços dos produtos e, essa análise define isso muito bem", avalia.