Porto do Pecém retoma transferência de combustíveis entre navios após 7 anos

Foi retomada, ontem (25), a operação de transbordo de combustíveis (ship to ship) no Porto do Pecém. Pela manhã, ocorreu a atracação do navio-tanque STI Osceola no berço 8 do Terminal de Múltiplas Utilidades (TMUT) do Porto do Pecém. É a primeira vez que a embarcação, com bandeira das Ilhas Marshall, atraca no terminal cearense.

O transbordo ocorre quando um navio recebe combustível de um ou mais navios, como a operação iniciada ontem no Pecém, ou ainda quando o navio chega carregado e transborda para dois ou mais navios transportarem o granel líquido via cabotagem (para portos brasileiros) ou longo curso (para portos de outros países).

As últimas operações de transbordo de combustíveis no Porto do Pecém haviam ocorrido em 2014, com a movimentação de 707.612 toneladas.

Operação

O navio-tanque STI Osceola chegou vazio para receber 38.879 m³ de gasolina do navio-tanque Sérgio Buarque de Holanda. Em até dois dias e meio, todo o volume deve ser totalmente transferido.

Durante o fim de semana, o navio Sérgio Buarque de Holanda desatraca para dar lugar ao navio Stena Conqueror, que transbordará mais 10.075 m³ de gasolina para o navio-tanque STI Osceola. Essa segunda etapa do transbordo deverá durar menos de um dia.

Destino

O destino do combustível transbordado nessa semana no terminal portuário cearense será o porto de Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde o navio deverá chegar em aproximadamente 10 dias. O transbordo de combustíveis no Porto do Pecém passa a ser regular e contínuo, com mais uma operação prevista para ser realizada na próxima semana.