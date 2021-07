Planos de saúde individuais ficarão até 8,19% mais baratos, define ANS

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) anunciou reajuste de redução de até 8,19% no valor das mensalidades dos planos de saúde individual, em reunião da Diretoria Colegiada nesta quinta-feira (8). A mudança, no entanto, não se aplica aos planos corporativos.

Com isso, as mensalidades dos contratos devem ficar mais baratas. A expectativa já era de que o índice de correção anual fosse de queda de 8%.

De acordo com o Diretor-Presidente Substituto, Rogério Scarabel Barbosa, o reajuste leva em consideração a queda no número de serviços realizados pelas operadoras de saúde entre o período de maio de 2020 a abril de 2021.

Dessa forma, o novo valor contempla os planos que fazem aniversário de contrato entre maio de 2021 até abril de 2022.

Empresas precisam baixar o valor

"Na prática, as operadoras deverão reduzir as mensalidades de planos individuais ou familiar contratados. As empresas não podem deixar de reduzir e, caso o façam, podem sofrer as penalidades cabíveis", destaca Barbosa, que pontua que a medida é justa.