Pix Saque e Troco ainda tem adesão baixa; tire dúvidas sobre a modalidade

Lançados em novembro do ano passado, o Pix Saque e o Pix Troco não têm ainda uma adesão tão forte por parte do público. Enquanto o Pix ultrapassou 30 milhões de transações somente no primeiro mês de lançamento, conforme dados do Banco Central, até janeiro, 43 mil pessoas utilizaram as modalidades de saque e troco, somando 71,1 mil transações.

O Pix Saque e Troco possibilita aos usuários acesso a dinheiro físico em qualquer estabelecimento, sem necessidade de ir a um banco ou caixa eletrônico para sacar. As modalidades foram criadas para oferecer maior praticidade ao usuário e possibilitar saques de valores mais baixos.

A infraestrutura tecnológica para as modalidades foi liberada no dia 29 de novembro, mas a disponibilização dos serviços aos usuários finais será feita de forma gradual e facultativa pelas instituições financeiras e de pagamentos participantes do Pix, por meio de caixas eletrônicos, correspondentes bancários e pela rede varejista.

Tire suas dúvidas abaixo:

Como funciona o Pix Saque e Troco?

Tanto no Pix Saque como no Pix Troco, a operação é feita de forma semelhante ao pagamento convencional via Pix. O usuário que pretende sacar dinheiro lê um QR Code e transfere o valor desejado da própria conta para a conta do estabelecimento.

No caso do Pix Saque, o usuário transfere o valor exato que deseja sacar e recebe em cédulas do comerciante a mesma quantia, sem necessidade de fazer qualquer compra.

O Pix Troco é utilizado quando o usuário vai realizar uma compra no local. Ele transfere para o estabelecimento um valor acima do produto que está sendo comprado e recebe em dinheiro a diferença da transação.

Onde posso utilizar?

As modalidades do Pix podem ser acessadas em estabelecimentos comerciais, caixas eletrônicos e correspondentes bancários que tenham optado por disponibilizar o Pix Saque e Pix Troco. A adesão à modalidade está ocorrendo d

A lista de locais que disponibilizam o Pix Saque e Pix Troco está disponível em formato de dados abertos no site https://dadosabertos.bcb.gov.br/dataset/pixsaque.

De acordo com os dados abertos, até o momento apenas 5 instituições disponibilizam o Pix Saque: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco Inter, Itaú Unibanco e Banco Topazio.

O serviço é gratuito?

Pessoas físicas podem realizar até 8 operações mensais de Pix Saque ou Pix Troco de forma gratuita. A partir da nona transação realizada, as instituições financeiras ou de pagamentos detentoras da conta do usuário pagador podem cobrar uma tarifa pela transação.

Cada instituição financeira tem liberdade para estabelecer o valor da tarifa, mas o preço deve ser informado ao usuário antes da etapa de confirmação. Os usuários nunca poderão ser cobrados diretamente pelos agentes de saque.

Os quatro saques tradicionais gratuitos realizados pelo usuário fora do âmbito do Pix Saque e Pix Troco podem ser descontados da franquia de gratuidades (oito por mês). Isso significa que se o usuário realizar 1 saque da sua conta em instituição participante, sem ser por meio do Pix Saque ou Pix Troco, esse saque poderá ser contabilizado e sua franquia de gratuidades poderá ser reduzida de 8 para 7, a critério da instituição.

Há limite de valores?

As transações por meio de Pix Saque e Pix Troco tem valor máximo de R$ 500 durante o período entre 6 e 20 horas e de R$ 100 para saques no período noturno.

Os agentes de saque, contudo, podem estabelecer limites dentro desse estabelecido, conforme as características do negócio. Por exemplo, uma loja pode estipular que o limite máximo por saque é de R$ 200 durante o dia.

Já o prestador de serviço de pagamento do usuário pagador deve estabelecer limites de valor por transação e limites diários de valor para o Pix com finalidade de saque e de troco, observado o perfil de risco do usuário pagador. A qualquer tempo, o usuário pagador pode solicitar aumento (desde que não ultrapasse o limite máximo definido pelo Banco Central) e diminuição do valor do limite estabelecido pela instituição.