Pix fora do ar? Usuários apontam instabilidade em transação nesta sexta (7)

O Pix está fora do ar para alguns usuários do serviço de pagamentos nesta sexta-feira (7). Clientes de bancos como o Itaú, Nubank, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil, Inter e Picpay apresentaram reclamações, de acordo com o site Downdetector, que reúne notificações de problemas e quedas de serviços em tempo real.

Às 13h09 houve um pico de 1.630 notificações sobre o Pix, segundo a plataforma. O Banco Central do Brasil teve quase 200 problemas reportadas no mesmo horário.

Veja também Negócios Banco do Brasil deve devolver mais de R$ 20 milhões a clientes por cobranças indevidas; veja quem tem direito Negócios VemKiTem inaugura megaloja em Fortaleza com descontos de 20% no varejo e atacado Negócios Arrecadação de impostos no Ceará bate R$ 22,5 bilhões em 2024 e é a maior em seis anos

Falha no fluxo pagamentos

De acordo com resposta do Itaú para clientes nas redes sociais, houve "falha no fluxo de emissão de PIX, que está indisponível no momento".

A instituição informou que as equipes trabalham para corrigir o problema "o mais breve possível".

No X, antigo Twitter, há internautas reclamando sobre erros na conta após a falha no Pix: "Nubank caiu bem na hora que eu estava fazendo um Pix, o dinheiro sumiu da minha conta e não consigo acessar o extrato", relatou uma usuária.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.