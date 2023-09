Pix da Caixa fora do ar? Usuários relatam problemas em aplicativo nesta sexta (1º)

O Pix da Caixa Econômica Federal apresentou falhas na manhã desta sexta-feira (1) e clientes que tentaram realizar transações pelo aplicativo ou pelo site do banco tiveram as solicitações negadas. Por conta disso, várias queixas foram relatadas pelos usuários nas redes sociais.

Por volta das 10h, conforme o site Downdetector, as primeiras reclamações foram registradas, atingindo um pico por volta das 11h. Por volta das 12h, o problema continuou impedindo as transações por Pix no banco.

Em nota, a Caixa confirmou a instabilidade, mas pontuou a resolução na falha. "A Caixa informa que o acesso aos sistemas do banco apresentou indisponibilidade no final da manhã e, no momento, opera dentro na normalidade", informou a instituição bancária.