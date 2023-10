PIX copia e cola é alvo de novo golpe em compras online pelo computador

Um novo golpe está desviando dinheiro de vítimas que realizam compras online através da modalidade "copia e cola" do PIX. As informações são do G1.

A empresa de cibersegurança Kaspersky explica que criminosos instalam um vírus, chamado GoPIX, no computador ou notebook da vítima. A infecção acontece por meio de anúncios no Google.

Os golpistas compram espaço no buscador e atraem internautas para anúncios falsos. Ao clicar na divulgação, o usuário tem o equipamento infectado pelo GoPIX.

O vírus passa a espionar as ações da vítima e é capaz de detectar quando é feita uma compra online na modalidade PIX "copia e cola". O que acontece é que quando o usuário efetua uma comprar e opta pela opção copia e cola do PIX, o vírus irá interceptar a ação e alterar o código para a chave PIX do criminoso.

Segundo a Kaspersky, o golpe não acontece em celulares, somente em computadores. Para se proteger, o recomendado é usar um antivírus e sempre checar as informações antes de concluir o PIX.