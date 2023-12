PIB brasileiro cresce 0,1% no terceiro trimestre de 2023; veja comparação com 2022

No Brasil, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,1% no terceiro trimestre de 2023 em relação ao segundo deste ano. Comparado com o mesmo período de 2022, o aumento foi de 2%. Houve uma taxa de investimento de 16,6% do PIB, sendo menor que no ano passado (18,3%).

Ao todo, o PIB do terceiro trimestre totalizou R$ 2,741 trilhões, sendo R$ 2,387 trilhões do Valor Adicionado (VA) a preços básicos e R$ 353,8 bilhões dos Impostos sobre Produtos líquidos de Subsídios.

Considerando o acúmulo dos quatro trimestres, com fim em setembro de 2023, o PIB cresceu 3,1%, em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores. Já o acumulado do ano foi de 3,2% frente ao mesmo período de 2022.

Crescimento em diversos segmentos

O crescimento do PIB foi reflexo de diversos segmentos do mercado. Os Serviços e a Indústria, por exemplo, cresceu 0,6% em comparação ao segundo trimestre deste ano, na série com ajuste sazonal. Dentre os que cresceram, estão:

Serviços: cresceu de 0,6%;

cresceu de 0,6%; Indústria: cresceu de 0,6%

cresceu de 0,6% Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados: cresceu de 1,3%;

cresceu de 1,3%; Atividades imobiliárias: cresceu de 1,3%;

cresceu de 1,3%; Informação e comunicação: cresceu 1,0%,

cresceu 1,0%, Administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social: cresceu 0,4%;

cresceu 0,4%; Comércio: cresceu 0,3%;

cresceu 0,3%; Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos: cresceu 3,6%.

No entanto, alguns setores registraram quedas, como:

Agropecuária: recuou 3,3%

recuou 3,3% Construção: recuou 3,8%

recuou 3,8% Transporte, armazenagem e correio: recuou 0,9%

Além disso, a Formação Bruta de Capital Fixo também caiu 2,5% em relação ao trimestre anterior.