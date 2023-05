Petrobras tem lucro líquido de R$ 38 bilhões no primeiro trimestre de 2023

A Petrobras registrou um lucro líquido de R$ 38,15 bilhões no primeiro trimestre de 2023, conforme anunciou a empresa nesta quinta-feira (11).

"Os resultados financeiros refletem o excelente desempenho operacional da companhia", destacou o presidente da estatal, Jean Paul Prates, ex-senador com experiência no setor de petróleo, gás natural, biocombustíveis e energias renováveis.

No entanto, o lucro do primeiro trimestre reflete uma queda de 14,7% em relação ao mesmo período do ano passado, quando chegou a R$ 44,56 bilhões. Também recuou 11% em relação ao quarto trimestre de 2022.

A queda corresponde, principalmente, a uma desvalorização do petróleo do tipo Brent, segundo o balanço. Em 2022, a empresa registrou um lucro líquido recorde de R$ 188 bilhões, beneficiada pelo aumento global dos preços do petróleo.