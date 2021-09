Petrobras publica convocação para acesso de novo navio regaseificador ao Pecém

Meses após a transferência do navio de regaseificação do Terminal de Gás Natural Liquefeito (GNL) do Porto do Pecém para a Bahia, estão em seguimento as tratativas para a atracação de um novo regaseificador no Píer 2 do Porto do Pecém.

Isso porque a Petrobras publicou nesta sexta-feira (17) a convocação para o acesso ao Terminal de Regaseificação de Gás Natural Liquefeito de Pecém (TR-Pecém), no Píer 2 do Porto do Pecém, e suas instalações associadas.

O processo dá cumprimento à determinação da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (Creg). A determinação é para que a Petrobras possibilite o acesso imediato e simplificado ao TR-Pecém ao agente que comprovar expertise e der início à operação em menor prazo.

Os requisitos serão verificados por meio da comprovação de disponibilidade do navio regaseificador para atracação ao terminal.

Abastecimento de termelétricas

O navio regaseificador que foi retirado do Píer 2 do Pecém para a Bahia garantia o fornecimento de gás natural às usinas termelétricas instaladas no Pecém.

O TR-Pecém possui vazão máxima de regaseificação de 7 milhões m³/d. O gasoduto integrante do terminal conta com 19,1 km de extensão e 20 polegadas de diâmetro, interligando o terminal ao gasoduto Guamaré-Fortaleza.

