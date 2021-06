Petrobras pede registro para oferta de ações da BR Distribuidora

A Petrobras protocolou pedido de oferta pública secundária (follow on) para a venda de ações ordinárias de emissão dos papéis da BR Distribuidora. O anúncio aos acionistas foi feito na quinta-feira (17). As informações são do jornal O Globo.

Devem ser ofertados 436,8 milhões de ações, que devem custar até R$ 11,542 bilhões. No fechamento do pregão de quarta-feira (16), a cotação ficou em R$ 26,42. A participaçã da estatal é de 37,5%.

O preço final por ação será definido após o procedimento de coleta de intenções de investimento, realizado em 30 de junho com investidores institucionais.

O pedido de registro de oferta está sob análise da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Apenas agências e órgãos do Brasil terão registro de oferta ou das ações.

Outra fatia da BR Distribuidora, de R$ 33,7%, foi vendida em 2019 por R$ 9 bilhões. A venda das ações faz parte do plano de desinvestimento da companhia, estimado em U$ 35 bilhões até 2025.

Além disso, a Petrobras pretende vender a participação na Gaspetro, do ramo de distribuição de gás natural, e outras refinarias. A estatal petrolífera tem atualmente 51% de participação na Gaspetro. Os 49% restantes são de propriedade da Mitsui Gás e Energia do Brasil.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre negócios