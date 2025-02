Pesquisa de dados representa investimento para tomada de decisões das empresas

No cenário profissional dos dias de hoje, as pesquisas de dados representam um investimento relevante para as decisões das empresas. Somando 13 anos de atuação e mais de mil projetos realizados em todo o Brasil, o Instituto Ampla Pesquisa é referência na área de pesquisa de mercado e opinião pública.

A importância das pesquisas vai além da obtenção de dados, pois são fundamentais para embasar decisões com precisão, minimizando riscos e identificando oportunidades. À frente da iniciativa está o diretor Agliberto Júnior, professor que acumula 23 anos de experiência no setor.

Especializado na coleta de dados primários, o instituto oferece soluções personalizadas para atender às necessidades de empresas, agências, departamentos de marketing e gestores, fornecendo informações estratégicas para tomada de decisão.

Marcas como Pague Menos, Beach Park, Solar, Centro Fashion, Pardal e Unifor já utilizaram os serviços da Ampla Pesquisa para avaliar fatores como imagem de marca, satisfação do cliente, recall de propaganda, análise de mercado imobiliário e testes de produtos.

As pesquisas são divididas em qualitativas e quantitativas, envolvendo ainda avaliações de campanhas e demandas, grupos focais, salas de espelho e compreensão dos consumidores.

“Não trabalhamos com receita de bolo. Temos uma entrevista com os clientes para identificar as dores, as necessidades e os problemas. Após essa avaliação com alguns de nossos especialistas, definimos a melhor metodologia. Definindo a metodologia, definimos a pesquisa e a amostragem”, afirma Agliberto.

Os serviços da Ampla Pesquisa estão acessíveis a empresas de todos os portes. O local também atende gestores públicos, auxiliando administrações municipais a avaliar a satisfação da população, identificar demandas prioritárias e direcionar políticas públicas de forma eficiente.

“Hoje, não somente para empresas, mas para todo e qualquer empreendedor que queira abrir um novo negócio, é fundamental que trabalhe com pesquisa. Quando nós trabalhamos com ela, tomamos decisões amparadas por dados e não pelo nosso achismo. Costumo dizer que uma pessoa sem dados é somente mais uma pessoa com opinião”, argumenta o diretor.

Com o compromisso de transformar dados em conhecimento estratégico, a Ampla Pesquisa reafirma seu papel como um aliado essencial para empresas e gestores que buscam embasar suas decisões com inteligência e precisão.

“Fornecemos uma consultoria em cima do dado realizado, o que faz com que o cliente não pegue aquela pesquisa e engavete. Acompanhamos todo o processo: o antes, o durante e o depois. Assim, podem entender que a pesquisa não é um custo, é um investimento”, finaliza Agliberto.

Mais informações:



Site: https://amplapesquisa.com.br/

Instagram: @amplapesquisa

E-mail: comercial@amplapesquisa.com.br

Telefones: (85) 3232.2744 / 98898-6010