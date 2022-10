Período de testes para novo acesso ao meio-fio do Aeroporto de Fortaleza começa segunda-feira (24)

Começa na próxima segunda-feira (24) a operação assistida do novo acesso de veículos ao meio-fio do Aeroporto de Fortaleza, que prevê a cobrança pelo tempo excedido de 10 minutos nos pisos de check-in e desembarque do terminal. Nesta fase de testes, no entanto, o acesso permanecerá gratuito.

O motorista deverá retirar o tíquete na cancela de entrada, mas não haverá necessidade de validação ou pagamento. O mesmo tíquete deverá ser usado na cancela de saída.

Segundo a Fraport Brasil, administradora do equipamento, o objetivo é testar a infraestrutura, os sistemas, bem como a adaptação dos usuários e o fluxo de veículos para garantir uma integração perfeita, sem impacto para o cliente.

Após a conclusão da operação assistida, ainda sem prazo definido, o tempo livre para utilização do meio-fio será limitado a 10 minutos. Em caso de tempo excedido, conforme anunciado no lançamento do modelo, em julho, serão cobrados R$ 20 por cada período igual ultrapassado.

A cobrança e o monitoramento serão por meio de cancelas nas vias de entrada e saída do terminal de passageiros.

Confira como será a operação:

“É importante salientar que sempre foi proibido estacionar no meio-fio. Esta medida vem para organizar o tráfego de veículos e garantir que todos tenham acesso a vagas para parar e embarcar ou desembarcar passageiros. O motorista que sabe que irá precisar de mais tempo para aguardar a chegada de alguém, por exemplo, deverá se dirigir ao estacionamento”, destacou Natalie Valezi, diretora de marketing e comunicação da Fraport Brasil.

Testes em horário de pico

O tempo de permanência foi definido após testes em horários de maior circulação de veículos, ainda conforme a Fraport Brasil. A administradora afirma que dados reais apontaram a tolerância de 10 minutos como suficiente para deixar e buscar passageiros, considerando todo o percurso de carro a uma velocidade média de 20 km/h.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE