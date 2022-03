Período de Páscoa traz oportunidades de vendas para pequenos empreendedores

Um dos períodos festivos mais aguardados do ano, a Páscoa proporciona não somente troca de presentes e encontros com a família, mas também oportunidades de negócios para pequenos empreendedores. No mercado de produção de itens feitos à base de chocolate, como os tradicionais ovos de páscoa, investir em insumos de qualidade é fundamental para captar uma clientela fiel.

De acordo com Aline Calvano, diretora executiva da Espaço Chef, o empreendedor precisa ser assertivo na hora de definir o foco das vendas. “Muitas vezes, quem está iniciando não tem isso muito bem definido e acaba atirando para todos os lados. Começa vendendo bolo, brigadeiro, chocolate, brownie etc. Isso demanda um investimento muito alto de insumos que acaba inviabilizando o negócio.”

Na visão da diretora, é importante escolher as matérias primas corretas para cada tipo de público. Ou seja, não adianta utilizar produtos de baixa qualidade para públicos exigentes, enquanto insumos de alto padrão podem inviabilizar as compras da parcela de consumidores com menor poder aquisitivo.

Neste ano, o domingo de Páscoa será celebrado no dia 17 de abril. Segundo Aline, as buscas por produtos referentes ao período, como embalagens, ingredientes, e utensílios para desenvolvimento de cardápios já estão altas.

Opções para todos os mercados

Na Espaço Chef, loja com 10 anos de experiência que disponibiliza itens de confeitaria e panificação, há insumos específicos para o período de Páscoa. Além das embalagens, a empresa trabalha com diferentes tipos de chocolates, coberturas, recheios, utensílios e itens de panificação.

Legenda: Além da loja física, os pedidos também podem ser feitos pelo delivery ou e-commerce da Espaço Chef Foto: Espaço Chef 2 / Divulgação

As opções de produtos também contemplam perfis variados de produtores, como no caso dos chocolates nobres, belgas e suíços, que tendem a ser utilizados por empreendedores para agradar paladares mais exigentes, enquanto as coberturas de chocolate, além de facilitar o trabalho para iniciantes, são mais acessíveis ao público.

“Temos atendimento personalizado e serviço de alto padrão. Vendedoras com ampla experiência no nosso mercado, que conseguem oferecer ao cliente a solução ideal para seu negócio. Contamos com um consultor técnico disponível para tirar dúvidas de receitas e aplicações de produtos, além de loja ampla, climatizada e com estacionamento”, pontua Aline Calvano.

Durante o período, também é comum as compras da parcela do público que produz ovos caseiros para presentear familiares e amigos. Para esse perfil, os especialistas da Espaço Chef podem auxiliar nos primeiros passos dos consumidores para que todas as etapas de produção saiam corretamente.

Os interessados também podem adquirir os produtos pelo delivery ou e-commerce oficial da Espaço Chef. Os envios são realizados para Fortaleza, região metropolitana e todo o Brasil. Na Capital, pedidos acima de R$ 120 possuem frete de R$ 10 para qualquer bairro; em cidades da região metropolitana, em compras acima dos R$ 120, o frete sai por R$ 20.

Serviço

Espaço Chef

Endereço: Rua Campo Amor Rocha, 74 - Bairro de Fátima - Próximo à Igreja N. S. de Fátima. De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h horas. Sábados, das 8h às 12 horas.

Telefone / Whatsapp (85) 3023 4567.

Instagram: @espacochef

Site: www.espaçochef.com.br