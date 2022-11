Perfumaria de luxo antecipa Black Friday com descontos de até 60%

A Black Friday é um dos eventos mais aguardados pelo varejo e as marcas aproveitam a expectativa dos consumidores para lançar ofertas que antecipam o período promocional. É o caso da Le’Loyn Parfums, perfumaria de luxo, que está com descontos de até 60% em produtos selecionados, com estoque limitado.

A loja antecipa as ofertas da Black Friday e coloca o seu acervo de perfumes de luxo a preços promocionais. Marcas renomadas como Giorgio Armani, Azzaro, MontBlanc, Prada, Yves Saint Laurent, entre outras, estão no mix da perfumaria.

De acordo com Rômulo Campelo, gerente de marketing, a empresa é referência em perfumaria de luxo no mercado e conta com o maior mix de perfumes importados do estado, tendo parcerias com várias marcas internacionais. “Tais parcerias, assim como outras, proporcionam ações como o ‘compre e ganhe’, ou seja, na compra de perfumes selecionados, o cliente ganha na hora um presente assinado pela grife do produto escolhido”, afirma Rômulo Campelo.

Entrega em todo o Brasil

Além dos descontos de até 60%, a empresa oferece parcelamentos que podem chegar em até 10 vezes sem juros. Com entrega para todo o Brasil, os clientes interessados em adquirir os produtos podem entrar em contato com a loja por meio do WhatsApp e pelo Instagram @leloynparfums e falar com uma das consultoras especialistas em perfumaria de luxo.

Quem optar por conferir as promoções no espaço físico em Fortaleza, basta se dirigir às lojas Le’Loyn Parfums do Iguatemi Bosque e na Maison, localizada na rua Leonardo Mota, 2450.

Confira algumas das ofertas disponíveis:

Rue Pergolese Bullit EDT Masculino 100 ml - De R$ 149,90 por R$ 59,90

Azzaro Pour Homme EDT 30 ml – De R$ 169 por R$ 99,90

Shakira Dance Moonlight DC 80 ml – De R$ 179 por R$ 79,90

Colcci Kit Urban Boys + Gel Deo Colônia Masc. 100 ml – De R$ 149 por R$ 99

Ferrari Cavallino Vetiver EDP 50 ml – De R$ 299 por R$ 159

Azzaro Wanted Girl EDP 30 ml – De R$ 359 por R$ 219

Pepe Jeans Celebrate EDP 100 ml – De R$ 399 por R$ 269

Joop Homme EDT 200 ml – De R$ 399 por R$ 299

Marina de Bourbon Symbol For A Lady EDP 50 ml – De R$ 437 por R$ 349

MontBlanc Individuel EDT 75 ml – De R$ 699 por R$ 449

MontBlanc Presence EDT 75 ml – De R$ 699 por R$ 449

SERVIÇO:

Le’Loyn Parfums

Shopping Iguatemi Fortaleza – piso L1 próximo à Zara

Maison – Rua Leonardo Mota, 2450

Instagram: @leloynparfums –

Site: https://www.leloynparfums.com.br/

Mais informações: https://linktr.ee/leloyn

