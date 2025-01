Parque solar de empresa pernambucana vai gerar energia capaz de abastecer 290 mil residências no Vale do Jaguaribe

A cidade de Jaguaruana, na região do Vale do Jaguaribe, no Ceará, deve receber um novo empreendimento de produção de energia solar. O empreendimento receberá investimento de R$ 800 milhões, com capacidade equivalente ao necessário para abastecer mais de 290 mil residências.

O Complexo Fotovoltaico Arapuá será instalado pela empresa pernambucana Kroma Energia, que opera outras duas plantas fotovoltaicas em território cearense. O projeto é idealizado em sociedade com a Goener, outra empresa do ramo de energia renovável.

Já a construção será desenvolvida em parceria com a WEG. As obras iniciam em fevereiro e a expectativa é de que o complexo entre em operação no primeiro trimestre de 2026, com capacidade instalada de 250 megawatts-pico.

As obras do complexo devem gerar entre 800 e mil empregos diretos e indiretos para a região. A previsão inicial de investimento no complexo chegaria a R$ 2 bilhões, mas a empresa optou por reduzir o aporte e a capacidade instalada do projeto.

Legenda: Nova usina solar na região do Vale do Jaguaribe deve ocupar área equivalente a 644 campos de futebol Foto: Divulgação/Kroma Energia

Esse é o maior projeto da Kroma no Ceará. A usina ocupará área de 460 hectares e terá mais de 390 mil módulos fotovoltaicos instalados.

A Kroma tem negociações em andamento com diversas empresas cearenses, que devem contratar toda a energia produzida pela empresa, afirma Rodrigo Mello, CEO da empresa.

“A energia vai ser toda consumida no Ceará mesmo, e a gente fica muito feliz com isso. Há negociações com empresas eletrointensivas, de saneamento, comércio, diversas áreas”, explica.

O executivo destaca que o Ceará é um dos estados com maior interesse de instalação da empresa, já que há uma facilidade de conexão e grande potencial de geração de energia solar.

A empresa estuda ampliar sua operação no Estado, mas não há planos concretos divulgados. A Kroma opera o Complexo Apodi, em Quixeré, e a Usina Fotovoltaica Beberibe.

FOCO EM ENERGIA COMPETITIVA

Além da produção de energia a partir do sol, a Kroma estuda utilizar o complexo de Jaguaruana para produção de 'geradores a bateria', chamados de Bess.

Rodrigo Mello destaca o foco da empresa em produzir energia renovável cada vez mais competitiva, acompanhando o movimento de transição energética. Entre os novos mercados prospectados pela Kroma está o de data centers, de mineração de criptomoedas e de hidrogênio verde.

“A gente analisa 'de trás para frente', para primeiro sabemos quem vai comprar a energia e qual a demanda disso para poder desenvolver no projeto. A gente está focando nos mercados mais fáceis de progredir. O do hidrogênio verde ainda tem alguns desafios a ser superados”, afirma.

Com mais de quinze anos no mercado, a Kroma tem em seu portfólio mais de 5,7 GW em projetos de geração de energia eólica. Além do Ceará, há usinas em operação em Pernambuco (nos municípios de Bezerros e Flores) e outras cinco usinas em desenvolvimento.